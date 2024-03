Homem é preso por estupro e descumprimento de medida protetiva contra ex-namorada no AM

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante no sábado (9) por estupro e descumprimento de medida protetiva contra a ex-namorada, 31, em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus). A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte, o crime ocorreu na madrugada daquele mesmo dia, momento em que o indivíduo invadiu o apartamento da vítima enquanto ela dormia.

“A vítima foi ameaçada e abusada sexualmente pelo indivíduo, que estava sob efeito de bebida alcoólica e drogas. Ele saiu do imóvel logo após cometer o crime e, prontamente, a mulher denunciou o caso às autoridades policiais”, disse.

Conforme o delegado, de imediato os policiais civis da 47ª DIP, com apoio de guarnições da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, saíram em diligência pelo município e conseguiram efetuar a prisão do infrator, ainda na manhã de sábado (9).

“O indivíduo já descumpriu a medida protetiva decretada em favor da vítima em outras ocasiões. Eles estão separados desde dezembro de 2023, e ela solicitou a ordem judicial justamente por ele sempre a perseguir”, contou.

O homem responderá por estupro e descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

