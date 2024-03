Homem é preso após usar pedaço de madeira com pregos para tentar matar a ex no AM

Um homem de 22 anos foi preso por tentativa de feminicidio e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira de 30 anos. Os crimes ocorreram no dia 19 de fevereiro deste ano, em Nhamundá, no interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Priscilla Orberg, da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), durante as investigações, foi possível identificar que, no dia dos fatos, o autor seguiu a vítima até a sua residência na tentativa de reatar o relacionamento com ela.

“No caminho ele tentou tomar o celular dela a força, e ao chegarem na casa, ele foi proibido de entrar. Então ele se revoltou e pegou um pedaço de madeira, que estava com pregos, e golpeou a mulher na cabeça. O tio da vítima presenciou a situação e interferiu, impedindo que o homem cometesse o crime de feminicídio”, disse.

Conforme a delegada, o autor fugiu sem prestar socorro à vítima, que tem uma medida protetiva desde novembro de 2023 a seu favor.

“A arma utilizada para o crime foi localizada, apreendida e periciada quando ainda apresentava manchas de sangue e tufos de cabelo da vítima. Com base nos elementos colhidos durante as investigações, representamos pela prisão preventiva do suspeito e a cumprimos na terça-feira (5)”, contou.

Ainda segundo a delegada, o autor foi preso no momento em que ele pretendia sair do município.

O homem responderá por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição do Poder Judiciário.

