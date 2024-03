Israel e Hamas “não estão nem perto de um acordo”, diz porta-voz do Catar

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al-Ansari, disse na terça-feira (12) que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas não é iminente.

Al-Ansari disse que permanecem questões, incluindo a finalização de onde as tropas israelenses irão parar, quantas pessoas entrarão e sairão de Gaza e como a ajuda poderá entrar no enclave.

O Catar foi fundamental na mediação da única pausa nos combates na guerra de cinco meses, em novembro. Al Ansari disse que desta vez é necessário um novo formato.

“Tentamos a fórmula de pausa do dia a dia da última vez e não funcionou, porque no final os dois lados vão discordar sobre as listas e como implementá-las. Precisamos de uma primeira fase mais abrangente que nos permita algum tempo para promulgar negociações para as próximas fases”,

acrescentou.