Negociações com delegação do Hamas em Cairo para cessar-fogo

Grupo islâmico não concorda com “categoria definida de reféns vulneráveis”

Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo no domingo (3) para novas negociações sobre um acordo de cessar-fogo, disse uma fonte importante do Hamas à CNN, onde também deverão comparecer negociadores dos Estados Unidos, Israel e Egito.

A fonte do Hamas recusou-se a confirmar quaisquer detalhes sobre as posições ou exigências do grupo, dizendo que o que está sendo noticiado nos meios de comunicação “são especulações e fugas de informação”.

A fonte não disse quem estava na delegação e pediu para não ser identificada por discutir as negociações a portas fechadas.

Espera-se que as próximas negociações sejam realizadas a nível de especialistas, com representantes de Israel e do Hamas comunicando-se em salas separadas.

No sábado (2), um alto funcionário do governo Biden disse aos repórteres que Israel “basicamente aceitou” uma proposta de cessar-fogo de seis semanas em Gaza. Segundo o responsável, o ponto crítico do acordo é que o Hamas ainda não concordou com uma “categoria definida de reféns vulneráveis”.

*Com informações da CNN

