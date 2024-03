Amazonas registra queda de 6% nos assassinatos em 2023, segundo dados do Monitor da Violência

Manaus (AM) – Os dados divulgados pelo Monitor da Violência (G1), nesta terça-feira (12), mostram que a redução das mortes violentas registrada no Amazonas foi maior que a média nacional, em 2023. Conforme o levantamento, os assassinatos caíram no Brasil 4%, enquanto no Estado, a diminuição chegou a 6%. Os dados ressaltam, ainda, que as Forças de Segurança amazonense alcançaram a maior queda nos casos de latrocínio, que caíram 35,7%.

Estão inseridos nos casos de mortes violentas intencionais os crimes de homicídios, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte. Todos os dados catalogados pelo Monitor da Violência são compilados a partir das informações disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do site oficial.

Os dados destacam o trabalho do Governo do Amazonas, que a partir dos investimentos como na aquisição de novas tecnologias como o “Paredão”, de novas lanchas blindadas, novos armamentos, dentre outros, utilizados com o empenho das Forças de Segurança, manteve a redução dos indicadores criminais, no Estado, principalmente, das mortes violentas.

Além disso, foi inserido reforço nas agências de inteligência e a chegada de novos servidores aprovados no concurso público contribuiu para o Amazonas alcançasse a maior redução estão os latrocínios, que caíram 35,6%. Logo em seguida, o número de homicídio caiu cerca de 5%, e o de lesão corporal variou em 5,6%.

2024 começa com reduções históricas

Os números de homicídios caíram 22,3% em Manaus, durante o 1º bimestre deste ano. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), com a redução, a capital alcançou o menor quantitativo deste tipo de crime, em relação aos últimos 16 anos. Os investimentos realizados pelo Governo do Amazonas com a aquisição de novos equipamentos, novos servidores e tecnologia, associados às ações em campo das Forças de Segurança, que passaram a atuar de forma mais integrada, foram essenciais para que o Estado alcançasse esses números.

Em números

Os números da SSP-AM mostram que a redução entre o 1º bimestre de 2023 e 2022, alcançou 14,18%. Este ano, a queda em relação ao ano anterior chegou a 22,31%.

Os números, conforme o acompanhamento realizado pelo Centro Integrado de Estatística (Ciesp), mostram, ainda, que fevereiro deste ano alcançou o menor número de homicídios dos últimos 16 anos. Até então, de acordo com os dados, os menores números haviam sido registrados em 2009, 2013 e 2023, quando foram registrados 46 crimes desta natureza para o mês em destaque.

Janeiro, também, apresentou redução histórica, alcançada em relação aos últimos sete anos.

