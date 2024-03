PC-AM investiga crime de importunação sexual contra uma piloto de transatlântico em Manaus

Caso teria ocorrido na última sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, no Porto do Chibatão

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que foi instaurado um Inquérito Policial (IP) para apurar o crime de importunação sexual contra uma piloto de uma embarcação de um transatlântico cargueiro, que estava atracado no Porto Chibatão, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. O caso teria ocorrido na última sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1°DIP, a vítima foi ouvida na presença da sua advogada, bem como foi colhido depoimentos dos agentes portuários responsáveis pela fiscalização da região. Os autores também serão chamados para serem interrogados.

De acordo com informações preliminares, o crime teria sido cometido por um homem de uma tripulação de estrangeiros, que estava no navio France Express. A embarcação tinha Cartagena, na Colômbia, como destino seguinte a Manaus. A mulher, por sua vez, estava no transatlântico brasileiro CMA CGM Veracruz.

