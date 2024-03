Empresa do AM vence premiação das melhores distribuidoras de combustíveis no Brasil

Atem venceu em duas categorias e foi destaque em outras duas, durante convenção nacional que reúne as principais empresas do setor

A Atem foi a distribuidora de combustíveis que mais subiu ao pódio durante a premiação na 37ª Convenção Nacional do Sindicato Nacional dos Transportadores, Revendedores, Retalhistas (TRR), realizada na noite de quinta-feira (14), em Foz do Iguaçu (PR).

A empresa amazonense foi a única a conquistar o 1º lugar em dois estados: Goiás e Mato Grosso. E também foi destaque na Região Norte e no Paraná.

“Esse reconhecimento nos enche de orgulho e consolida a Atem como uma das melhores distribuidoras do País. Não só na ‘nossa casa’, que é a região Norte, mas em outras regiões do Brasil”, comemorou o diretor comercial da Atem, Alexandre Ferreira.

“O prêmio é resultado de toda uma sintonia entre as bases da Atem e as demais empresas que fazem parte do grupo”, completou.

A 37ª Convenção Nacional TRR reuniu representantes de empresas de todo o Brasil, com uma extensa programação de debates, rodadas de negócio e exposição comercial. Líder de mercado de combustíveis no Amazonas, a Atem tem bases distribuídas em 13 estados e capacidade total de movimentação anual de 9 bilhões de litros.

A Atem preparou um estande onde demonstrou o padrão dos postos de combustíveis que atuam com a bandeira do grupo.

“A Atem possui a estrutura mais robusta de distribuição de combustíveis na Amazônia brasileira. São décadas de experiência, compromisso e uma infraestrutura diversificada e capaz de garantir que não falte combustível, o que para as cidades significa ter energia elétrica, as escolas funcionarem e o hospital conseguir atender”, destacou a diretora de Marketing, Comunicação e ESG da Atem, Paula Vieira.

TOP OF MIND

Em 2024, a Atem também foi eleita a marca do setor de combustíveis mais lembrada pelos manauaras, segundo a pesquisa Top Of Mind, da Perspectiva Mercado e Opinião. A Atem foi mencionada por 45,4% dos entrevistados, quase o triplo do percentual alcançado pela segunda colocada.

Realizada entre os dias 15 e 20 de janeiro, a pesquisa Top Of Mind questionou os manauaras sobre as empresas mais lembradas em 33 categorias. Da água mineral à universidade particular, o levantamento captou as marcas que são referência em atuação em seus segmentos.

Em um ano, a marca do Grupo Atem evoluiu cinco pontos percentuais na memória dos manauaras. A empresa segunda colocada no levantamento obteve 16,2% das menções.

*Com informações da assessoria

