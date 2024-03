Novos locais de atendimento de Unidades Móveis de Saúde da Mulher em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informa que duas das Unidades Móveis de Saúde da Mulher passarão a atender em novas bases a partir da segunda-feira (18). As estruturas do serviço itinerante, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), ofertam procedimentos e serviços de assistência básica, com ênfase no pré-natal e no rastreio do câncer de mama e do câncer do colo do útero.

Uma das unidades do serviço móvel irá atender o público feminino na área do Distrito de Saúde (Disa) Sul, a partir da segunda-feira. A estrutura ficará no estacionamento da Unidade de Saúde da Família (USF) Nilton Lins, na avenida Professor Nilton Lins, 2.344, bairro Flores, com previsão de funcionamento regular no local até o dia 22 de março.

A unidade móvel estará ainda na área da USF Nilton Lins na manhã do dia (23), como parte do “Dia D” do Março Lilás. A iniciativa, que integra a programação do mês de prevenção ao câncer do colo uterino, terá ações de educação em saúde e reforço da oferta de serviços de prevenção e rastreio na estrutura itinerante e em outras três unidades da rede básica de saúde, nas Zonas Sul e Oeste.

Outra unidade será deslocada para ofertar atendimento à população feminina também na área do Disa Sul, a partir da segunda-feira. A estrutura terá base na avenida Duque de Caxias, 2.085, bairro Praça 14, no estacionamento da igreja Assembleia de Deus Tradicional. Os atendimentos no endereço ocorrerão até 28 de março.

Na zona Oeste, a Unidade Móvel de Saúde da Mulher, hoje posicionada na rua Baré, esquina com rua das Estrelas, bairro Tarumã-Açu, ao lado da USF Parque das Tribos, prossegue com os atendimentos no local. O serviço deverá permanecer no endereço até o próximo dia 22.

Reforço na assistência

Em funcionamento há oito meses, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa visam ampliar o acesso da população feminina aos serviços e procedimentos da atenção básica em saúde, em especial nas regiões mais carentes e áreas de vazio assistencial, com reforço dos atendimentos do pré-natal e na prevenção e rastreio do câncer do colo do útero e de mama.

O serviço móvel oferta atendimento exclusivo para as mulheres, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 17h. Os atendimentos devem ser agendados nas próprias unidades, mediante apresentação de documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre outros, o catálogo de serviços disponibilizados nas estruturas inclui, consultas médicas e de enfermagem, atendimento pré-natal, mamografia, ultrassonografia, planejamento reprodutivo, coleta e exame preventivo, dispensação de medicamentos e testes rápidos para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Confira endereços e previsões de funcionamento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher a partir da segunda-feira (18):

∙ Flores – Avenida Professor Nilton Lins, 2.344, no estacionamento da Unidade de Saúde da Família (USF) Nilton Lins – Até 22/3*

∙ Praça 14 – Avenida Duque de Caxias, 2.085, no estacionamento da igreja Assembleia de Deus Tradicional – Até 28/3

∙ Tarumã-Açu – Rua Baré, esquina com rua das Estrelas, ao lado da USF Parque das Tribos – Até 22/3

*Com informações da Assessoria

