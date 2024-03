Cachorro mascote e ‘chefe de segurança’ do TJAM morre atropelado em Manaus

Klinger "trabalhava" no TJAM como chefe de segurança e era cuidado pelos servidores do Tribunal

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) publicou, neste sábado (16), um comunicado de luto após o cachorro ‘Klinger’, mascote do TJAM, morrer atropelado na avenida André Araújo, nas imediações do Tribunal.

De acordo com a assessoria, o cachorrinho “Klinger” era um animal muito querido na comunidade interna do TJAM, pois estava com frequência na área de estacionamento do Edifício Arnoldo Péres, onde recebia de servidores atenção e cuidados.

“Klinger” ficou muito conhecido nas redes sociais à época da realização do “VIII Encontro do Conselho dos Presidentes dos Tribunais de Justiça”, em novembro do ano passado, em Manaus, pois insistiu em permanecer no corredor interno de acesso ao Plenário, onde estavam realizando as atividades do evento, atraindo a atenção de todos os convidados. A insistência rendeu a ele um “crachá” informal com os dizeres: “Klinger – Chefe de Segurança”, feito pelo Cerimonial, em tom de brincadeira e carinho.

*Com informações da assessoria

