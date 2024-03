VÍDEO: Motorista atropela motociclista e tenta fugir em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista flagrou o momento em que um condutor de um carro colidiu e atropelou um outro motociclista na Avenida das Torres, Zona norte de Manaus, durante a quarta-feira (13).

De acordo com testemunhas, a vítima e o autor do acidente haviam discutidos momentos antes do fato ocorrer. Nas imagens é possível ver que o motorista, acompanhado de um passageiro, atropelam o motociclista e tentam fugir do local.

Apesar da tentativa, o condutor foi impedido pelos demais motoristas que presenciaram o acidente até a chegada da polícia. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

#VEJA: Motorista atropela motocicleta e foge em Manaus. pic.twitter.com/5LGWWIGCMO — Portal Em Tempo (@emtempofb) March 13, 2024

