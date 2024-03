Policial militar salva vida de bebê engasgado em Manaus

Manaus (AM) – Um bebê de dois meses que estava engasgando foi salvo por policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a manhã desta terça-feira (19) no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. A equipe realizou a Manobra Heimlich para desobstruir as vias aéreas do bebê.

Por volta de 10h30, a mãe da criança foi à base da 4ª Cicom pedir ajuda aos policiais militares pois, segundo a mulher, a filha dela estava engasgada, desacordada e não apresentava respiração.

Imediatamente um dos policiais militares realizou os primeiros socorros na criança, na tentativa de reanimá- la. Outros integrantes da equipe policial prestaram apoio na reanimação do bebê.

Um outro policial militar também prestou apoio no procedimento, quando o bebê voltou a respirar.

A manobra de “Heimlich” consiste em um procedimento rápido de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, tipicamente alimentos ou brinquedos.

Outro caso

Na semana passada, uma equipe de policiais militares do Serviço Extra Gratificado (SEG) do Comando de Policiamento da Área Leste (CPA Leste) foi acionada para atender uma ocorrência semelhante. Um bebê, de dois meses, estava engasgado com leite materno.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, uma mulher, de 37 anos, estava com um bebê no colo e parecia muito nervosa. Ela se identificou como avó da criança e informou aos PMs que o neto estava desacordado, sem respiração e sinais vitais após ter se engasgado durante a amamentação.

Imediatamente um dos policiais militares realizou os primeiros socorros na criança, na tentativa de reanimá- la. Outros integrantes da equipe policial prestaram apoio na reanimação do bebê.

A criança recuperou os sentidos. Após o susto, ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro da Criança – Joãozinho, na zona leste, para atendimento médico.

