Homem é preso no AM por vender bebidas alcoólicas para adolescentes

Com o objetivo de prevenir e reprimir a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes de Apuí, as Polícias Civil e Militar do Amazonas, com o apoio do Conselho Tutelar, realizaram uma operação no município durante a noite de domingo (17).

Conforme o Wellington Lucas Militão, durante a operação, um homem identificado como Cleves Pires dos Santos foi preso em flagrante por venda de bebidas alcoólicas para adolescentes.

“Durante a operação, foi constatada a presença de várias crianças e adolescentes em casas noturnas consumindo bebidas alcoólicas. Verificamos também que não havia fiscalização por parte dos funcionários e do proprietário dos locais”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, não era exigida a apresentação de documento de identidade para acesso ao bar, e nem no momento da compra de bebida alcoólica, o que facilitava o acesso dos menores a esses locais e, consequentemente, a comprar com mais facilidade.

Todos os adolescentes encontrados nos estabelecimentos sem a presença dos responsáveis foram encaminhados ao Conselho Tutelar, que ficou responsável por realizar os trâmites para abertura dos procedimentos cabíveis.

Cleves foi autuado por crime de venda de bebida alcoólica para menores, e ficará a disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

