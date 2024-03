‘Playboy’ é preso por sequestrar e extorquir família na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – Flávio Matheus Pereira de Souza, de 32 anos, conhecido como “Playboy”, foi preso nesta quarta-feira (20), por extorsão mediante sequestro de uma família, ocorrido no dia 3 de junho de 2023, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, Flávio Matheus, juntamente com quatro indivíduos, invadiram a casa das vítimas e as renderam, ocasião em que roubaram seus aparelhos celulares, eletrônicos e outros objetos.

“Na fuga, os indivíduos sequestraram a dona do imóvel e ela foi mantida como refém até a manhã do dia seguinte. A vítima foi liberada após a família efetuar um pagamento no valor de R$ 60 mil aos sequestradores”, falou.

Ainda segundo o delegado, Flávio Matheus foi preso no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul, e os outros quatros envolvidos, identificados como Cassiano Pereira de Souza, David Freitas dos Santos, João Pedro Rocha Alves e Jobson Castro de Souza já foram presos durante as investigações e se encontram no sistema prisional.

Flávio Matheus Pereira de Souza responderá por extorsão mediante sequestro e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

