Trio é preso por sequestro e roubo de gerente de rede hoteleira, em Manaus

Manaus (AM) – Três homens identificados como Leonardo Menezes da Silva, 26, conhecido como ‘Dibala’, Lucas Queiroz da Silva, 25, o ‘Surubim’, e Wallace da Silva Tobar, 37, o ‘Neném’, foram presos, na quarta-feira (31), por envolvimento no crime de extorsão mediante a sequestro e roubo, praticado contra uma gerente de rede de hotelaria, de 53 anos.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência do Amazonas (Seai), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) e a Delegacia Fluvial (Deflu).

Durante coletiva de imprensa, o delegado Danniel Antony, adjunta da unidade especializada, congratulou o êxito da operação, como, também, as equipes policiais da DEHS por terem realizado mais de trinta prisões no mês de janeiro.

“Essa prisão é o desdobramento do caso de sequestro que ocorreu no dia 27 dezembro de 2023, quando a vítima estava saindo para o seu trabalho e criminosos armados invadiram a residência, roubaram alguns pertences das pessoas que estavam no local, e sequestraram a vítima”, relatou.

Segundo o delegado, durante o sequestro, os infratores tentaram realizar diversas transações pelo aplicativo bancário da vítima, entretanto, não conseguiram e passaram a exigir que a família efetuasse pagamentos, que variaram de 50 mil à 400 mil reais, para que ela fosse liberada. Nenhum pagamento foi efetuado, eles persistiram com essas ações, o que caracterizou o crime de extorsão.

No mesmo dia em que o crime ocorreu, foi efetuada a prisão de Raimundo Pontes Marques Filho, 46, apontado como mentor da ação criminosa.

“Na tarde de quarta-feira (31), conseguimos efetuar as prisões de mais três envolvidos neste crime, em ação conjunta com a Seai e Deflu. Por meio de investigação, pudemos localizar os três indivíduos confraternizando em um flutuante no bairro Tarumã, zona oeste”, disse.

“Eles se reservaram ao direito de permanecerem calados durante os depoimentos. Vale ressaltar que, durante as investigações, foi constatado que Leonardo e Wallace foram os organizadores da empreitada criminosa, que, graças ao esforço da Polícia Civil e do sistema de Segurança Pública do Estado, concretizaram o que queriam”, contou.

Ainda conforme o delegado, as investigações apontam que mais três indivíduos teriam envolvimento no caso, portanto os trabalhos investigativos irão continuar.

Leonardo Menezes da Silva, Lucas Queiroz da Silva e Wallace da Silva Tobar responderão por roubo e extorsão mediante sequestro e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

