Dupla que sequestrou e espancou motorista de APP no interior do AM é presa

Humaitá (AM) – Dois homens, um de 20 anos e outro 22, foram presos por envolvimento em assalto e sequestro de um motorista de aplicativo, na noite de domingo (17), em Humaitá, no interior do Amazonas.

A equipe policial foi acionada, por volta das 23h40, para atender uma ocorrência de roubo e sequestro. As informações apontavam que três homens renderam e fizeram refém um motorista de aplicativo, na BR-319, após o trio solicitar uma corrida para o conjunto Rio Madeira.

Já nas proximidades do conjunto, os suspeitos anunciaram o assalto, amarraram, agrediram e abandonaram a vítima na pista, enquanto fugiram com o carro, um aparelho celular e R$ 400 em espécie.

Após diligências naquela região, a equipe policial encontrou o veículo abandonado. O trio foi identificado tentando fugir a pé para Manaus. Após tentativa de abordagem, os PM’s foram recebidos a tiros, ocasião em que um dos homens foi atingido no pé.

Durante a ação, dois dos suspeitos foram presos com um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas. Eles relataram aos policiais militares que estavam machucados em razão do capotamento do veículo, na tentativa de fuga. O terceiro envolvido conseguiu fugir para área de mata.

A dupla foi encaminhada para o hospital do município para atendimento médico. Em seguida, foi conduzida para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Humaitá.

*Com informações da assessoria

