Ouvidora da Mulher do TRE-AM assume interinamente a presidência do Coje

Assumir a presidência do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral (Coje) neste mês da mulher demonstra que a visão do Colegiado de Ouvidores vai ao encontro da inclusão e da igualdade de gênero

Manaus (AM) – A ouvidora da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), juíza Lídia de Abreu Carvalho, foi convidada a assumir interinamente a presidência do Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral (Coje), neste mês da mulher. Ela é a atual vice-presidente da entidade. A transferência da titularidade no Coje foi assinada pelo presidente do Colegiado, juiz Márcio Antônio de Sousa Moraes Júnior, na segunda-feira (18), e vai até o dia 31 de março deste ano.

Para a juíza Lídia de Abreu Carvalho, assumir a presidência do Coje neste mês da mulher demonstra que a visão do Colegiado de Ouvidores vai ao encontro da inclusão e da igualdade de gênero, pautas constantes no dia a dia uma sociedade democrática.

“Estou profundamente grata pela oportunidade e pela valorização da mulher em espaços de poder e decisão. Um ato singelo, que mostra o Coje em sintonia com o movimento das mulheres, com oportunidades para mostrarem que são capazes de cumprir missões com excelência. Muito obrigada ao presidente Márcio Antônio e a todo o Colegiado. Vou honrar essa missão, mesmo que temporária, com muito empenho e dedicação”, declarou Lídia de Abreu.

Com o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral destacou o mês como mais uma oportunidade de promover maior participação da mulher em cargos de chefia e gestão, valorizando as capacidades, os saberes, a experiência e a criatividade das mulheres.

Leia mais

Comitê da OAB busca assegurar processo eleitoral seguro no Amazonas

Isaac Tayah assume cargo após TRE-AM manter decisão de cassação do vereador Peixoto

Ronda Ostensiva Municipal de Manaus vai reforçar a segurança com agentes treinados