Ronda Ostensiva Municipal de Manaus vai reforçar a segurança com agentes treinados

Manaus (AM) — O prefeito de Manaus, David Almeida, assina, nesta quarta-feira (20), o decreto de criação da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal de Manaus (GMM), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). A solenidade de lançamento da ronda ocorrerá às 17h, no complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da cidade.

A cerimônia incluirá a formatura dos 27 guardas municipais que concluíram todas as etapas do curso da Romu, realizado em parceria com a Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Como destaque, também haverá a apresentação de Zaya, cadela da raça pastor-belga Malinois adquirida pela prefeitura. A cadela prodígio se juntará ao grupo para missões especializadas, incluindo detecção de drogas e abordagens em pontos estratégicos.

De um ano e cinco meses de idade, a cadela é altamente treinada para operações de faro. Zaya, que já estava em estágio na Polícia Militar de Roraima, foi adquirida diretamente do adestrador profissional que a preparou para suas tarefas especializadas.

Ela tem experiência em operações de estágio, incluindo o patrulhamento em locais sensíveis como escolas e terminais de ônibus, a tornou uma valiosa adição à equipe de patrulhamento da cidade.

Na ocasião, a população ainda terá a oportunidade de conhecer as novas viaturas da Guarda Municipal, agora com um design repaginado. Os novos veículos serão utilizados para o patrulhamento das equipes da Romu.

*Com informações da assessoria

