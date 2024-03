Homem que assaltava rotas do Distrito Industrial é preso na Zona leste de Manaus

Manaus (AM) – Carlos Víctor Vieira da Silva, de 26 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (20), pelos crimes de posse de arma de fogo de uso restrito e receptação de oito aparelhos celulares roubados. A prisão ocorreu na rua Careiro, bairro São José Operário, Zona leste de Manaus.

Conforme o delegado Christiano Castilho, titular do 14° DIP, as diligências iniciaram após recebimento de denúncias, informando que o indivíduo era responsável por cometer assaltos nas rotas que realizavam o transporte de funcionários para empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“Com base nisso, iniciamos as diligências para apurar a veracidade do fato, e nos deslocamos até a casa dele. No local, encontramos uma arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, oito aparelhos celulares oriundos de roubos e duas porções de cocaína para uso pessoal”, relatou Castilho.

Carlos Víctor Vieira da Silva foi conduzido à sede do 14° DIP, onde foi autuado por posse de arma de fogo de uso restrito e receptação. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

