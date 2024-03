Manaus (AM) – Um policial militar reformado de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (20), por crime de roubo praticado em 2010. Ele foi preso no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ericson Tavares, na ocasião do crime, o homem e mais dois ex-policiais militares foram atender uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas, em uma residência, e roubaram os objetos do imóvel.

“Sentenciado pelo crime de roubo, foi condenado na esfera militar a 8 anos de reclusão, no entanto ele se encontrava foragido no momento. Ele foi localizado e preso na tarde desta quarta-feira”, disse.

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o homem é policial reformado desde 2013, quando foi considerado incapaz definitivamente, por motivos de saúde.

Segundo o delegado, um dos dois sargentos envolvidos no ocorrido está preso desde de dezembro de 2023, e o outro segue foragido até o momento.

O homem foi condenado a 8 anos de reclusão por roubo e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

