Amazonas FC sofre virada e sai atrás do Remo no confronto das quartas de final da Copa Verde

No sábado (23), as equipes voltam a se enfrentar em Manaus, na Arena da Amazônia, às 17h

Belém (PA) – Na partida de ida das quartas de final da Copa Verde 2024, o Amazonas perdeu para o Remo por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (20), no estádio Baenão, em Belém (PA). Diego Torres abriu o placar para a Onça-pintada, mas Echaporã e Ribamar viraram o jogo para o Leão.

O jogo de volta acontece já neste sábado (23), às 17h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia. Quem avançar enfrenta Manaus ou Paysandu nas semifinais. Com a derrota na ida, a Onça agora precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar, de forma direita. Caso a equipe amazonense vença pela vantagem mínima, a decisão será nos pênaltis.

O jogo

Em casa, o Remo ficou perto de abrir o placar ainda aos dois minutos de jogo. Matheus Anjos cobrou falta na área e Silas completou de cabeça para o gol, mas Edson Mardden fez ótima defesa e mandou para escanteio. Porém, o Amazonas foi letal na primeira chegada. Aos 13 minutos, Patric roubou a bola pela direita e rolou para Diego Torres, que finalizou. A bola ainda desviou no zagueiro Jonilson e foi morrer no fundo do gol de Marcelo Rangel.

Mesmo sem pressionar tanto, o Remo buscou o empate ainda no primeiro tempo. Aos 25 minutos, Jonilson lançou para Matheus Anjos, que aproveitou um buraco na defesa da Onça, saiu na cara do gol, rolou para Echaporã e o camisa 27 empurrou para o gol aberto para deixar tudo igual no Baenão. O Amazonas respondeu aos 29 minutos, quando Diego Torres aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de direita para o gol, mas Marcelo Rangel fez a defesa sem rebote.

Aos 32, nova tentativa de fora da área. Desta vez, foi William Barbio quem experimentou e obrigou Rangel a fazer boa defesa, espalmando para a lateral. E já aos 41 minutos, o Leão aproveitou mais um vacilo da defesa aurinegra para virar o jogo. Henrique Vigia acionou Ribamar nas costas da defesa, o camisa 9 avançou e na cara do gol, mandou no canto de Mardden para colocar o 2 a 1 no placar.

Em desvantagem, o Amazonas foi em busca do empate e aos 43 minutos, Sassá recebeu dentro da área e finalizou de canhota no canto, mas a bola bateu, caprichosamente, na trave direita de Marcelo Rangel.

Após o intervalo, a Onça-pintada ficou em vantagem numérica ainda aos quatro minutos do segundo tempo, quando Echaporã deixou o braço no rosto de Alvariño e acabou sendo expulso. A equipe amazonense seguiu em cima. Aos seis minutos, Diego Torres cobrou escanteio na área e Miranda completou de cabeça para o gol, mas Marcelo Rangel mandou para escanteio.

Aos 14, foi a vez de Jô dominar dentro da área, girar, finalizar no canto, mas Rangel foi buscar. Seis minutos depois, Torres recebeu pelo meio e finalizou rasteiro de fora da área, mas o goleiro do Leão ficou com a bola. O Remo respondeu aos 28, quando Ytalo fez o pivô para Renato Alves, que acionou Nathan e o lateral finalizou para fora.

Aos 32 minutos, o Amazonas voltou a fazer o goleiro adversário trabalhar. Luquinhas tocou para Sassá, que do lado esquerdo da área, chutou rasteiro e Marcelo Rangel mandou para escanteio. Dois minutos depois, Patric tabelou pelo alto com Jô e completou de canhota para o gol, mas o goleiro da equipe paraense defendeu de novo.

Aos 35, nova jogada pelo alto, Patric ajeitou de cabeça para Giovanni, que cabeceou para o gol, a bola desviou e ia no ângulo, mas Marcelo Rangel voou para salvar o Remo mais uma vez.

