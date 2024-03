Amazonas FC goleia o Capital-TO e garante vaga nas quartas de final da Copa Verde

Manaus (AM) – O futebol amazonense terá mais um representante nas quartas de final da Copa Verde 2024. Na noite desta quarta-feira (6), o Amazonas FC goleou o Capital-TO por 4 a 1, de virada, e se garantiu na fase seguinte, em sua estreia na história da competição. Rafael Tavares, Sassá, duas vezes, e Alvariño marcaram para a Onça-pintada. Arthur balançou as redes para a equipe tocantinense.

Classificado para as quartas de final, o Amazonas aguarda o vencedor do confronto entre Remo e Trem-AP, que se enfrentam às 19h (de Manaus) desta quinta-feira (7). Pelo Barezão 2024, a Onça-pintada volta a campo no sábado (9) para encarar o Manaus, às 16h, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

O jogo

Dono da casa, o Amazonas começou o jogo com mais posse de bola e tentando pressionar a equipe do Capital. A Onça-pintada até conseguia finalizar na direção do gol, mas faltava tirar do goleiro Guilherme Prezzi para abrir o placar.

Defendendo-se e apostando nos contragolpes, a equipe tocantinense assustou aos 19 minutos. Após indefinição da defesa, Weslley saiu na cara do gol e pressionado por Fabiano, acabou finalizando para fora. E aos 23, Giancarlo recebeu pelo meio e fez o pivô para Arthur, que mandou de bico para o gol e colocou o Capital à frente no placar.

Após o gol sofrido, o Amazonas respondeu aos 27 minutos. William Barbio recebeu pela direita e rolou para Sassá, que no meio da área, finalizou de primeira para fora. E quando a partida caminhava para uma vitória parcial dos visitantes ao fim do primeiro tempo. Já aos 45 minutos, jogada trabalhada pelo meio e Diego Torres ajeitou de peito para Rafael Tavares, que emendou um lindo chute de direita e deixou tudo igual na Arena da Amazônia.

Em busca da classificação no tempo normal, o Amazonas voltou do intervalo pressionando o adversário. Ainda antes do primeiro minuto, Patric cruzou da direita, Torres ajeitou para o meio e Barbio completou de cabeça, mas Prezzi defendeu. Na sequência, foi a vez de Levi tentar chute rasteiro de fora da área e o goleiro da equipe tocantinense novamente fez a defesa.

E a pressão inicial surtiu efeito. Isso porque ainda aos dois minutos, após jogada pelo meio, a bola ficou com Sassá, que finalizou rasteiro, a bola sofreu um leve desvio na marcação e foi parar no fundo do gol. Virada da Onça.

Aos 15 minutos, a equipe amazonense ampliou a vantagem. Após troca de passes envolvente, Fabiano recebeu pela esquerda, relembrou os tempos de lateral e cruzou para Sassá, completar de peixinho e colocar o 3 a 1 no placar. A pressão continuou e aos 17, Barbio avançou pelo meio e finalizou rasteiro, mas Prezzi fez a defesa.

Dois minutos depois, jogada pela direita e Barbio cruzou rasteiro para Levi, que completou pressionado e o goleiro fez a defesa com a perna esquerda. Aos 24, nova jogada pela direita e desta vez, Ezequiel cruzou à meia altura, Jô completou para o gol e Prezzi espalmou, no rebote, Levi mandou por cima. Aos 26, foi a vez de Xavier experimentar de fora e obrigar o goleiro da equipe tocantinense fazer mais uma defesa.

Dois minutos depois, outro cruzamento de Ezequiel pela direita e Sassá finalizou de direita para mais uma defesa de Prezzi. Já aos 42, Sassá finalizou colocado na direção do gol e o goleiro fez outra defesa. No minuto seguinte, após escanteio curto, Xavier tabelou com Fellipe Bastos e cruzou para Alvariño desviar no canto e colocar o 4 a 1 no placar.

*Com informações da FAF

Leia mais

Dentro de caso, Botafogo derrota Bragantino e se aproxima da fase de grupos da Libertadores

Série B: Amazonas FC estreia em casa, contra o Sport-PE; confira tabela divulgada pela CBF

Atleta do Pelci exalta programa após driblar crises de ansiedade por meio do esporte