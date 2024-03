Amazonas FC visita Remo no jogo de ida das quartas de final da Copa Verde

Partida acontece na noite desta quarta-feira (20), com transmissão da TV Onça, no YouTube

Manaus (AM) – As quartas de final da Copa Verde iniciam com uma rivalidade muito conhecida na Região Norte do Brasil. Nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Manaus), Amazonas FC e Remo-PA fazem um duelo Amazonas-Pará pelo jogo de ida das quartas de final da competição regional. A partida acontece no estádio Baenão, em Belém (PA). A volta será no sábado (23), na Arena da Amazônia, às 18h.

A delegação aurinegra chegou à capital paraense no início desta terça-feira (19). O treinador Luizinho Vieira terá o time principal à disposição para este confronto, após poupar titulares no jogo contra o Operário, no domingo (17), pelo segundo turno do Campeonato Amazonense.

Tanto Amazonas quanto Remo entraram na Copa Verde a partir da segunda fase. Enquanto a Onça-pintada da Zona Leste goleou o Capital-TO, na Arena da Amazônia, por 4 a 1 – Sassá marcou dois -, o Remo vem de vitória por 3 a 1 sobre o Trem-AP, no Baenão.

Momento importante

O lateral-direito Patric atingiu um feito importante: a maior série de vitórias consecutivas nos quase 700 jogos como atleta profissional. Após o sucesso diante do Maringá-PR por 1 a 0, em Maringá (PR), na vitória que garantiu o Amazonas na terceira fase da Copa do Brasil, o jogador chegou à marca de oito sucessos consecutivos entre Campeonato Amazonense, Copa do Brasil e Copa Verde. Antes das oito vitórias seguidas, Patric havia participado do empate do Amazonas contra o Princesa, ou seja, são nove jogos sem ser derrotado.

No total, Patric tem 19 compromissos com a camisa da Onça Pintada sendo 14 vitórias, dois empates e apenas três derrotas. Neste período, foi campeão da Série C e também levantou o caneco do primeiro turno do Campeonato Amazonense de 2024.

“Estou muito feliz por tudo que tenho vivido no Amazonas. E essa felicidade me dá a motivação para seguir evoluindo e conquistando resultados cada vez mais expressivos pelo Amazonas”, ressaltou o camisa 2, que lembra que o foco do Amazonas nesta semana está direcionado à Copa Verde.

“A cada partida disputada, o Amazonas vem escrevendo uma história positiva. A confiança de todos que estão envolvidos no projeto é que teremos um ano abençoado. Por isso, confiamos que podemos sim brigar pelo título da Copa Verde. Sabemos da qualidade e da tradição do Remo. Porém, o nosso grupo está preparado para essas partidas e vamos em busca das semifinais”, finalizou Patric, que tinha como maior série de sucessos na carreira a passagem pelo Vitória em 2017 com seis triunfos consecutivos.

