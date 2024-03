Manaus FC e Paysandu fazem primeiro jogo de confronto das quartas de final da Copa Verde

Manaus (AM) – Manaus FC e Paysandu se enfrentam, na noite desta quinta-feira (21), às 20h (horário de Manaus), pela primeira partida das quartas de final da Copa Verde. A partida acontece na Arena da Amazônia. A volta do duelo está marcada para o domingo (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém (PA).

O Manaus vem embalado na competição. O Gavião do Norte passou pelo Tocantinópolis-TO nas oitavas de final, vencendo pelo placar de 3 a 2, na Arena da Amazônia. O clube se classificou para a competição como o amazonense mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora tenta passar para a fase semifinal da Copa Verde.

O adversário do Gavião do Norte será o Paysandu, maior campeão da história da Copa Verde, com três títulos conquistados nos anos de 2016, 2018 e 2022, os dois últimos de forma invicta. O clube paraense superou o Rio Branco-AC sem muitas dificuldades, vencendo por 3 a 0, e segue em busca de sua décima semifinal em 11 edições da competição.

A Copa Verde é uma competição que faz parte do calendário de competições organizadas pela CBF. Em 2024, o torneio foi dividido em dois blocos, um com clubes da região Centro-Oeste, com a adição de Rondônia e Espírito Santo, do Sudeste, e outro com clubes da região Norte. O vencedor do confronto entre Manaus e Paysandu enfrentará nas semifinais Amazonas FC ou Remo.

Leia mais

Amazonas FC sofre virada e sai atrás do Remo no confronto das quartas de final da Copa Verde

Manaus vence o Tocantinópolis de virada e avança às quartas de final da Copa Verde

Na Colina, Manaus FC vence e interrompe sequência invicta de 10 jogos do Amazonas FC