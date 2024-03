Na Colina, Manaus FC vence e interrompe sequência invicta de 10 jogos do Amazonas FC

Gavião do Norte venceu a segunda em duas rodadas do returno do Barezão e encostou no topo da classificação geral

No duelo, das duas equipes e que representaram o estado na última Série C, o Manaus FC levou a melhor sobre o Amazonas FC. O Gavião do Norte fez 3 a 1 na Onça-pintada, na tarde deste sábado (9), no estádio Ismael Benigno, a Colina, e venceu a segunda no returno do Campeonato Amazonense 2024. Gutierrez, Renanzinho e Lúcio Maranhão marcaram os gols esmeraldinos e Rubens fez para o lado aurinegro.

O Manaus volta a campo contra o Nacional pela terceira rodada. O duelo ainda não tem data, local e horário definidos, por conta da participação do clube esmeraldino na Copa Verde.

Por sua vez, o Amazonas encara o Maringá-PR na próxima quinta-feira (14), em jogo único pela segunda fase da Copa do Brasil, fora de casa. No Barezão, a Onça-pintada terá o Operário pela frente, também com detalhes a serem definidos por conta do calendário nacional.

O jogo

O Manaus abriu o placar ainda aos sete minutos de jogo. Wendel avançou pela esquerda e cruzou para Gutierrez, que emendou de primeira para colocar o Gavião na frente. Aos 19, quase o segundo gol esmeraldino. Roney fez ótima jogada pela esquerda, deixou Rafael Ibiapino na cara do gol e o camisa 11 finalizou com muito perigo para fora.

Aos 31 minutos, Bruno Dip cruzou da esquerda e Rubens completou de bate-pronto para deixar tudo igual na Colina. Já aos 47, após cruzamento na área, Marcão afastou de soco e Renanzinho aproveitou e finalizou no ângulo para colocar o 2 a 1 no placar. Ainda no primeiro tempo, o volante Fellipe Bastos foi expulso por reclamação.

Já na segunda etapa, a primeira chance mais clara veio aos 19 de minutos. Jimenez foi acionado pela direita e finalizou cruzado para defesa de Vinicius.

Em busca do empate, o Amazonas pressionou, mas não conseguiu balançar as redes. Porém, já nos acréscimos, Wendel Nery acionou Lúcio Maranhão, que mandou para o fundo do gol e matou o jogo para o Gavião do Norte.

Caboco do Jogo

Ao final do duelo, o atacante Renanzinho, do Manaus, foi eleito o Caboco do Jogo, premiação oferecida pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) ao melhor jogador da partida, por meio de votos de três profissionais de imprensa presentes na partida.

*Com informações da Assessoria

