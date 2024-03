Manaus (AM) – A seletiva classificatória para a disputa do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu contemplou 100 atletas com passagens aéreas para a disputa do torneio nacional, que acontece em Barueri (SP), entre 20 e 28 de abril, sob comando da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). A seletiva, que foi parte dos investimentos do programa “Manaus Olímpica”, da Prefeitura de Manaus, contou com 1.300 inscritos e aconteceu no no ginásio municipal Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, Zona Oeste, no sábado (23) e no domingo (24).

Na manhã de domingo (24), quando ocorreu a seletiva classificatória nas categorias infantil, infantojuvenil e juvenil, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que, além das passagens aéreas, os atletas selecionados serão contemplados com ajuda de custo para hospedagem e alimentação durante a estadia para a competição.

“Nós estamos fazendo essa seletiva. Manaus é a Cidade Sul-Americana do Desporto e estamos investindo. Serão cem passagens doadas para os atletas classificados na seletiva amazonense para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e, a partir dos nossos patrocinadores, vamos dar uma ajuda de custo de R$ 1 mil para aqueles atletas. Com isso, incentivamos a prática do desporto, principalmente o jiu-jitsu”, afirmou o prefeito David Almeida.

A seletiva foi aberta ao público masculino e feminino, nas categorias infantil, juvenil, adulto e máster. “No ano passado, nós realizamos a primeira seletiva, foram cinquenta passagens ofertadas, este ano, cem passagens ofertadas, nós dobramos para 2024, em função também de Manaus ser a Cidade Sul-Americana do Desporto. Esse evento faz parte do calendário de ações. No sábado, competiram os adultos e o máster, e, domingo, foi a vez da garotada”, destacou o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira.

Um dos talentos do programa “Manaus Olímpica”, a atleta Isabely Costa, de 13 anos, faixa verde de jiu-jitsu, reconhece a importância do incentivo para conquistar novos títulos e seguir evoluindo na modalidade. Ela mantém uma rotina rigorosa de treinos na academia CDL no Tatame, na comunidade Cidade das Luzes, bairro Tarumã-Açu, Zona Oeste.

“Eu sou campeã seis vezes amazonense, bicampeã sul-americana, campeã mundial do Super-JJP e campeã sul-americana do Super-JJP. É muito importante o que a Prefeitura de Manaus faz, porque muitas pessoas e adolescentes não têm condições de comprar uma passagem para ir para fora do nosso Estado. Esse trabalho vem para realizar sonhos e eu sou uma prova disso. Se não fosse a Prefeitura de Manaus me ajudando, eu não teria saído do Amazonas e conquistado o campeonato mundial em São Paulo”, celebrou a atleta.

Para o coordenador da seletiva pela FME, Orley Lobato, as avaliações representam um grande avanço para o esporte na cidade, pois Manaus é um celeiro de campeões. “Isso é um sonho que muitos lutadores queriam um dia, de termos passagens, um apoio. Nós temos vários campeões morando fora do Brasil. Isso é uma oportunidade muito grande para todos eles”, pontuou. Nos próximos dias, os atletas selecionados serão convocados para iniciar os trâmites de documentação, inscrições e preparativos para o Brasileiro de Jiu-Jitsu.

