JC Futebol Clube integra atleta do Pelci ao elenco profissional feminino

Jennyfer surgiu no núcleo do Centro de Esporte e Lazer Zezinho, localizado no bairro São José

Manaus (AM) – O JC Futebol Clube integrou a jogadora Jennyfer Matos ao elenco profissional feminino. A atleta fez parte do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) e surgiu no núcleo do Centro de Esporte e Lazer Zezinho, localizado no bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Jennyfer, primeiramente, fez parte da categoria Sub-20 do time e, agora, foi adicionada ao elenco profissional.

Jennyfer sempre gostou de praticar esportes, mas se encontrou no futebol. A jovem de 18 anos se destacou no núcleo que frequentava do Pelci, programa fundamental no fomento ao esporte de base e revelação de novos talentos, e recebeu o convite para fazer parte do elenco Sub-20 do JC, que está disputando o Campeonato Brasileiro da categoria. Para Jennyfer, o programa do Governo do Amazonas foi essencial no desenvolvimento.

Jennyfer surgiu no núcleo do Centro de Esporte e Lazer Zezinho. Foto: Julcemar Alves/Sedel

“Eu comecei no São José 3, era um projeto comunitário que depois se transformou no Pelci. Eu comecei a treinar lá desde pequena, fui evoluindo, fui me destacando, e tive a oportunidade de ser observada pelo JC. Graças ao programa eles me chamaram, primeiro para a equipe Sub-20 e agora subindo para o profissional”, falou Jennyfer.

Em 2024, o JC participará do Campeonato Amazonense Feminino, que será disputado entre setembro e dezembro, conforme estipulado no calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e da Série A2 do Brasileiro Feminino 2024. A competição nacional, além do clube de Itacoatiara, reunirá o 3B, outro representante do Amazonas, e equipes como Bahia, Athletico-PR, Sport-PE, Ceará e Remo-PA.

“Estamos extremamente orgulhosos de ver uma atleta que se desenvolveu através do Pelci alcançando a condição de profissional em sua carreira esportiva. Isso reafirma nosso compromisso de continuar investindo no esporte de base, fornecendo aos nossos jovens, as oportunidades, o treinamento e o suporte necessários para poderem evoluir todo seu potencial”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

*Com informações da Sedel

Leia mais

Atleta do Pelci exalta programa após driblar crises de ansiedade por meio do esporte

JC reforça elenco com atletas do Pelci para o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20

JC recebe o Botafogo na Arena, nesta sexta (9), no primeiro desafio do Brasileiro Feminino Sub-20