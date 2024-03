Construtora oferece condições especiais para compra de imóveis prontos

Manaus (AM) — Quem está em busca de um novo lar, ou imóvel para investimento, tem uma oportunidade única. A Construtora Engeco lançou a campanha “Esse Engeco é Meu”, oferecendo condições especiais para a compra de casas e apartamentos prontos para morar. A ação oferece entrada facilitada, mais 33 parcelas fixas financiadas diretamente com a construtora, após isso você deverá quitar o saldo com seu Banco. Estas condições são por tempo limitado.

Pela campanha, é possível adquirir imóveis com parcelas a partir de R$ 3.208. O cliente já recebe as chaves no ato da aquisição, e após o prazo de 33 meses, pode negociar o saldo devedor com seu banco.

A campanha abrange diversos empreendimentos, cada um com um número limitado de unidades disponíveis. Entre os empreendimentos contemplados estão o Family Morada do Sol, Piazza Di Fiori, Smart Residence Downtown e Vitta Club House. Cada um desses empreendimentos oferece características únicas, adaptadas aos diferentes perfis de público.

O gerente comercial da Construtora Engeco, Elias Ayres, ressalta que a campanha foi planejada para atender às diferentes necessidades e preferências dos clientes.

“Selecionamos imóveis que atendem a diferentes perfis de público, desde famílias e casais até aqueles que procuram espaços que conciliem conforto residencial com espaço para o trabalho”, afirma.

Os interessados em aproveitar as condições especiais oferecidas pela campanha “Esse Engeco é Meu” podem entrar em contato pelo telefone 92 98123-9435. Mais informações pelo site www.engeco.com.br, ou ainda, pelas redes sociais @engeco.

Imóveis

Com a proposta de facilitar o acesso à moradia, a Engeco oferece aos seus clientes a oportunidade de sair do aluguel ou investir em imóveis que se valorizam com o passar do tempo.

O Family Morada do Sol, por exemplo, oferece diversas comodidades, incluindo piscina adulto e infantil com deck e solarium, com apartamentos de 77m², com três quartos, sendo uma suíte, e vagas de garagem cobertas.

Já o Piazza Di Fiori, localizado em Flores, apresenta uma variedade de espaços de convívio e lazer, como piscinas adulto e infantil, playground, quadra esportiva, salão de festas, entre outros. Os apartamentos têm 79m² e oferecem três quartos, dois banheiros e duas vagas de garagem cobertas.

O Smart Residence Downtown, no centro de Manaus, oferece imóveis de 54m² com um a três dormitórios, com uma ampla gama de facilidades, incluindo churrasqueira, piscina, academia, quadra poliesportiva, entre outros.

Por fim, o Vitta Club House, condomínio de casas em Manaus, destaca-se pela localização privilegiada e pela preocupação com o bem-estar dos moradores. Com casas de 3 quartos, sendo uma suíte, e terrenos a partir de 200m², o empreendimento oferece uma infraestrutura completa, com áreas verdes, espaços livres e itens de lazer.

Sobre a Engeco

É uma construtora e incorporadora que está há 40 anos no mercado imobiliário. Foi fundada por Maury Guerreiro e Porfírio Saldanha e tem se destacado por oferecer empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão e exclusivos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Super Nova Era abre 230 vagas de trabalho em Manaus

Procon-AM dá dicas de segurança para as compras da Semana Santa e Páscoa