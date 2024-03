Brasil marca com Paquetá no último lance do jogo e fica no empate com a Espanha

Rodrygo, Endrick e Paquetá, este aos 50 minutos do segundo tempo, balançaram as redes para o Brasil

Madri (ESP) – A Seleção Brasileira reagiu, buscou o empate duas vezes e fez por merecer o 3 a 3 com a Espanha, nesta terça-feira (26), em grande amistoso disputado no Santiago Bernabéu, em Madri. Rodrygo, Endrick e Paquetá, este aos 50 minutos do segundo tempo, balançaram as redes para o Brasil; Rodri, duas vezes de pênalti – em marcações polêmicas -, e Dani Olmo fizeram os gols dos europeus.

A Seleção Brasileira jogou com: Bento, Danilo (Yan Couto), Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães (André), João Gomes (Andreas Pereira) e Paquetá; Vinícius Jr (Douglas Luiz), Rodrygo (Galeno) e Raphinha (Endrick).

O Brasil volta a campo, em junho, para dois amistosos preparatórios para a Copa América, contra Estados Unidos e México. Será a segunda convocação de Dorival Júnior e a definitiva para a competição continental.

O jogo

Credenciada pela vitória sobre a Inglaterra por 1 a 0, em Londres, no sábado (26), a Seleção Brasileira fez a sua primeira partida no Santiago Bernabéu. O time comandado por Dorival Júnior teve um início irregular, muito pressionado pela Seleção Espanhola, que abriu o placar aos 12 minutos, de pênalti. Rodri cobrou bem e enganou o goleiro Bento.

A marcação da penalidade foi muito protestada pelo time brasileiro. Pelas imagens da TV, a impressão é que João Gomes apenas tenta bloquear o adversário, sem fazer falta. O jogo não contava com VAR (árbitro de vídeo).

A primeira chegada do Brasil na área da Espanha foi aos 16 minutos numa boa jogada individual de Rodrygo, que passou por dois marcadores e tocou a bola para Vinícius Jr. Na sequência, o goleiro Unai Simón fez a defesa.

A Seleção tinha dificuldades na articulação das jogadas e continuava sob pressão quando a Espanha marcou o segundo. Olmo driblou Beraldo, que levou caneta no lance, e Bruno Guimarães antes de finalizar no ângulo de Bento.

O jogo já se encaminhava para o fim do primeiro tempo quando Rodrygo recebeu um presente de Unai Simón, que errou na saída de bola. O atacante do Real Madrid não desperdiçou a oportunidade e também fez um golaço, encobrindo o goleiro.

Mudanças no intervalo

O técnico Dorival Júnior fez quatro alterações no intervalo e trocou Bruno Guimarães por André, substituiu Danilo por Yan Couto, tirou João Gomes para escalar Andreas Pereira e levou a campo Endrick, que entrou na vaga de Raphinha.

Endrick marcou mais uma vez para o Brasil. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

As mudanças surtiram efeito e o Brasil voltou com outro ímpeto. Aos 4 minutos, após a cobrança de um escanteio, a bola sobrou para Endrick, que girou o corpo e chutou de esquerda, sem defesa para Unai Simón.

Foi o segundo gol dele com a camisa da Seleção Brasileira. No sábado, na estreia de Dorival Júnior no comando da equipe, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0 com gol do jovem atacante, de 17 anos.

Depois do empate, o Brasil teve a chance da virada, numa arrancada de Rodrygo pela direita. Unai Simón evitou o gol ao esticar o braço.

Aplausos a Vini Júnior

Vinícius Júnior foi uma atração à parte. Ele deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo aplaudido de pé pelos torcedores que lotaram o Santiago Bernabéu. A campanha contra o racismo surgiu por causa dos atos cometidos repetidamente contra Vinícius Júnior ao longo das últimas temporadas na Espanha.

O amistoso, que adotou o slogan “uma só pele; uma só identidade”, faz parte de uma campanha global de combate ao racismo promovida pela CBF e pela Real Federação Espanhola de Futebol.

Vinicius Júnior fez partida irregular, mas foi muito aplaudido ao ser substituído. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Dorival sacou Vinícius Jr dando vez a Douglas Luiz, num momento em que o estádio todo reverenciou o camisa 7 da Seleção Brasileira e, aos 35, botou Galeno no lugar de Rodrygo. O jogo parecia com o placar definido, embora a Espanha levasse perigo em vários ataques – em pelo menos quatro deles, o goleiro Bento se saiu muito bem.

Aos 39, Beraldo disputou limpamente uma bola com Carvajal, que caiu dentro da área. O árbitro de novo marcou pênalti, para uma enxurrada de reclamações dos brasileiros. Rodri cobrou novamente e fez 3 a 2.

Errou quem imaginava que a Seleção Brasileira acusaria o golpe. A equipe prosseguiu lutando até o fim e conseguiu o empate também num pênalti, por sinal, bastante claro. Galeno foi derrubado na área após um escanteio por Carvajal e, Paquetá, aos 50 minutos, bateu com categoria e fechou o placar: 3 a 3.

