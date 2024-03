Suframa: “Zona Franca de Portas Abertas” recebe alunos da Fundação Bradesco à Samsung

Manaus (AM) — A visita de 31 alunos da Fundação Bradesco — Escola de Manaus à fábrica da Samsung Eletrônica da Amazônia, na manhã desta quarta-feira (27), marcou não apenas a primeira ação oficial do Programa “Zona Franca de Portas Abertas” neste ano, como também a estreia da multinacional coreana entre as participantes do projeto implementado pela Suframa em 2021 e coordenado, desde então, em parceria com diversas empresas incentivadas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e institutos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) locais.

A Fundação Bradesco é uma entidade filantrópica situada no bairro Dom Pedro, Zona Oeste, que promove ensino gratuito para alunos da educação infantil ao ensino médio e também oferece Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para a comunidade. No caso específico do grupo que visitou a Samsung, trata-se de alunos que integram a nova turma de ensino médio profissionalizante, com formação em Técnico em Eletrônica, criada pela Fundação neste ano.

Na Samsung, o grupo foi recebido pelos gestores das áreas de Comunicação, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e Relações Institucionais, entre outros departamentos. Inicialmente, os estudantes assistiram a uma breve apresentação institucional da empresa e também visitaram o showroom da fábrica, a fim de conhecer os dez tipos de produtos atualmente fabricados no complexo — entre celulares, smartwatches, buds, tablets, condicionadores de ar, televisores e monitores.

Fábrica da Samsung Eletrônica da Amazônia recebe visita de 31 alunos da Fundação Bradesco Foto: Divulgação

Na sequência, foram conduzidos para visitas guiadas em três áreas do complexo produtivo da Samsung onde tiveram a oportunidade de conhecer os processos tecnológicos envoltos na fabricação de telefones celulares e de televisores e também o local onde são armazenados os diversos materiais e componentes utilizados nos processos fabris. Alguns fatos em especial chamaram a atenção dos estudantes durante a visita, como a observação da operação de robôs autônomos nas linhas de produção e a informação de que alguns modelos de televisores levam menos de 11 segundos para serem finalizados.

O aluno Jackson Calebe da Silva, de 15 anos, disse que conhecer a fábrica da Samsung ajudou a abrir a sua mente e a dos seus colegas para muitas oportunidades que poderão surgir futuramente.

“Estamos entrando no primeiro ano agora e muitos ainda nem sabem o que querem fazer ou para onde seguir. Uma visita como essa abre a mente, abre oportunidades e faz com que a gente pense futuramente talvez até em trabalhar aqui, pois além de ter uma produtividade muito boa, também vimos ser uma empresa que busca o melhor dos colaboradores, não pensa só nos produtos, pensa como um todo”, disse o estudante, que também se disse surpreendido com a estrutura tecnológica da fábrica. “Me surpreendeu, é um conceito elegante. A gente entra aqui e já pensa que é outro mundo, a tecnologia é bem mais avançada do que a gente vê lá fora”, complementou.

Na parte final da ação, os representantes da Samsung se disseram honrados com a visita dos estudantes e afirmaram que o interesse da empresa em participar do projeto Zona Franca de Portas Abertas se dá não apenas no intuito de reforçar a divulgação positiva da marca Samsung, mas também para ajudar na conscientização e na formação dos jovens estudantes da região quanto à realidade de uma das grandes fabricantes da Zona Franca de Manaus e encorajá-los em suas escolhas profissionais futuras.

A orientadora pedagógica da Fundação Bradesco, Amanda Nogueira, afirmou que a Samsung foi a primeira empresa que os estudantes tiveram contato enquanto alunos do curso técnico e isso foi muito significativo, pois puderam relacionar os diversos conceitos trabalhados em sala de aula com a observação in loco das etapas da construção de um produto e a experimentação de um clima organizacional diferenciado.

“Torcemos para que, ao final do curso, todos os alunos tenham a oportunidade de ingressar em uma empresa como essa e possam contribuir, como muitos dos trabalhadores que vimos hoje lá dentro fazendo, se sentindo felizes e realizados”, disse.

ZFM

Implementado em 2021 e transformado em Programa institucional da Suframa a partir de janeiro de 2024, o Zona Franca de Portas Abertas oferece opções de visitas monitoradas às plantas fabris que integram o modelo de desenvolvimento regional ZFM, contando com a parceria de indústrias e institutos de PD&I que se colocam à disposição para apresentar aos visitantes a sua história, os seus produtos, processos produtivos e a cultura corporativa, bem como formas de gestão e bens industriais no PIM.

Com a entrada da Samsung no Programa, atualmente são dez as empresas e instituições que já confirmaram participação no projeto em 2024: BMW; Caloi; Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA); Porto Chibatão; Honda; Midea-Carrier; Sidia; Super Terminais; e Yamaha.

*Com informações da assessoria

