Homem ameça criança com gargalo de garrafa para cometer estupro no Amazonas

Vítima tinha 11 anos na época do crime

Rio Preto da Eva (AM) — Um homem de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (27), em Rio Preto da Eva, por ter estuprado uma criança de 11 anos, em setembro de 2011, no município de São Paulo de Olivença, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Antônio Rondon, na ocasião do delito, o homem teria abordado a vítima em uma via pública, e a ameaçou com um gargalo de garrafa, após isso, levou ela para uma área de mata, onde consumou a violência sexual.

“Com o mandado expedido pelo juiz da comarca de São Paulo de Olivença, foi informado que o indivíduo estaria aqui em Rio Preto da Eva. Fomos ao local averiguar o fato e conseguimos localizar e prender o infrator”, contou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, no momento da prisão, o indivíduo ainda tentou fugir, mas foi capturado e conduzido à delegacia.

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

