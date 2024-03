Amazonas FC avalia realização de jogos no Careiro Castanho na Série B do Brasileiro

Manaus (AM) – O Amazonas FC segue planejando os próximos passos para a temporada 2024. Na última quinta-feira (28), o presidente da Onça-pintada, Weslley Couto, visitou as instalações do estádio Antônio Afonso Jacob de Souza, o Afonsão, na cidade de Careiro Castanho (distante 86 quilômetros de Manaus), como alternativa para o clube mandar seus jogos na sequência do ano.

De acordo com o dirigente aurinegro, a ideia inicial é realizar quatro partidas no local, entre eles os duelos diante do Paysandu-PA e do Mirassol-SP, em maio, válidos pela sexta e sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a iniciativa, o Amazonas busca fortalecer sua marca em todo o Estado, aumentando a rede de torcedores e admiradores da Onça.

“O Afonsão passou por reformas recentemente, é um estádio novo, com boa estrutura e que atende todas as exigências estabelecidas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para sediar jogos de competições nacionais, sem contar a região onde ele fica situado, às margens do Rio Negro, num cenário que é a cara do Amazonas”, explicou Couto.

No domingo (31), inclusive, o Aurinegro fará a primeira experiência como mandante atuando no interior. Pelas quartas de final do segundo turno do Barezão, a equipe encara o Parintins, no estádio Gilberto Mestrinho, o Gilbertão, em Manacapuru (distante 70 quilômetros da capital). O time comandado pelo técnico Luizinho Vieira tem a vantagem do empate para chegar à semifinal.

Leia mais

Radicado em Manacapuru, zagueiro Eric celebra marca de 100 jogos pelo Princesa do Solimões

Amazonas FC vence Maringá-PR com gol de Diego Torres e avança para terceira fase da Copa do Brasil

Confira a agenda esportiva da Arena da Amazônia para este final de semana