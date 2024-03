Amazonas FC vence Maringá-PR com gol de Diego Torres e avança para terceira fase da Copa do Brasil

O Amazonas FC fez história mais uma vez e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, logo em sua primeira participação na competição. A classificação aconteceu, na noite desta quinta-feira (14), quando a Onça-pintada venceu o Maringá-PR por 1 a 0, no estádio Willie Davids, na cidade que leva o nome da equipe paranaense. O meia argentino Diego Torres foi o autor do gol da vitória, em um golaço de falta.

Os donos da casa ainda terminaram o jogo com 9 jogadores, após o árbitro expulsar o volante Rodrigo, na falta que antecedeu o gol do argentino Diego Torres, e o zagueiro Vilar, dois minutos depois. Ambas as expulsões aconteceram na segunda etapa da partida.

Na terceira fase, os confrontos da Copa do Brasil acontecem com ida e volta. O Amazonas aguarda o sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para conhecer seu adversário. Pelo Barezão, a Onça volta a campo no domingo (17), para enfrentar o Operário, às 15h45, no estádio Carlos Zamith.

O jogo

O Maringá, dono da casa, foi para a pressão inicial. O time paranaense insistia em lançamentos nas costas do lateral-esquerdo Renan Castro. Aos 16, Bruno Lopes apareceu sozinho na área da Onça e cabeceou para defesa milagrosa de Edson Mardden. A equipe aurinegra, após resistir às investidas do adversário, foi se soltando aos poucos na partida.

Aos 26, Diego Torres cobrou falta, Sassá desviou e o goleiro Rafael William deu um tapa para escanteio. Até o fim da primeira etapa, os times criaram poucas chances claras de gols.

Na volta do intervalo, aos quatro minutos, Rodrigo quase marca para o Maringá-PR. O camisa 8 apareceu livre, testou para baixo, e a bola quicou e saiu por cima da meta de Edson Mardden.

O jogo ficou corrido, com as duas equipes buscando abrir o placar. Aos 19, Rafael Tavares avançou pelo meio, sofreu falta e causou a expulsão do volante Rodrigo, que recebeu o segundo amarelo. Diego Torres cobrou com maestria e fez um golaço no estádio Willie Davids, com o goleiro Rafael William nem se mexendo.

Grupo aurinegra celebra gol do meia argentino Diego Torres. Foto: Jadison Sampaio/AMFC

Dois minutos depois, mais uma expulsão. Vilar agarrou Sassá, que ia entrar na área, e também recebeu o segundo amarelo. Mais um duelo entre Diego Torres contra Rafael William, mas dessa vez o goleiro da equipe paranaense levou a melhor.

Aos 32, Patric avançou pela direita, bateu de canhota, e a bola foi na trave. No rebote, William Barbio mandou para fora. O Maringá, mesmo com desvantagem no placar e no número de jogadores, foi para o tudo ou nada. Aos 41, Serginho cobrou falta e Edson Mardden evitou o gol de empate.

O Amazonas buscou os espaços deixados pelo Maringá para tentar ampliar, mas o placar mínimo persistiu até o final da partida, garantindo a classificação inédita.

