Carro é abandonado com refém no porta-malas após suspeitos encontrarem PM’s, em Manaus

Manaus (AM) — Um motorista, que foi feito de refém por criminosos, foi salvo por policiais militares durante a sexta-feira (29), no bairro Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus, após os suspeitos se depararem com os agentes de segurança.

Segundo os policiais, os assaltantes estavam em dois carros, sendo um de modelo Fiat Mobi e outro Gol/Volkswagen. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos fugiram do local, deixando para trás, a vítima presa dentro do porta-malas de um dos veículos.

Ainda conforme as informações, um dos carros foi roubado pelos suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

