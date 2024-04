‘Chocolate da Páscoa’: Manaus goleia o São Raimundo e vai às semis do returno do Barezão

Na semifinal, o Gavião Real vai reencontrar Aderbal Lana, técnico da equipe esmeraldina no início do Barezão e atual comandante do Unidos do Alvorada

Manaus (AM) – O Manaus goleou o São Raimundo por 5 a 0, neste domingo (31), na Arena da Amazônia, e avançou para encarar o Unidos do Alvorada nas semifinais do segundo turno do Campeonato Amazonense 2024. Ibiapino, Adenilson, Roney e Renanzinho, duas vezes, marcaram para o Gavião do Norte.

Na semifinal, que também será em jogo único, o Gavião Real vai reencontrar Aderbal Lana, técnico da equipe esmeraldina no início do Barezão e atual comandante do Unidos do Alvorada, que eliminou o Princesa do Solimões nas quartas. Nesta fase, a única vantagem é o mando de campo. Em caso de empate, o finalista será definido nos pênaltis. Data, local e horário da partida serão divulgados pela FAF.

Por sua vez, o eliminado São Raimundo se despede da temporada e só volta a campo no Campeonato Amazonense de 2025.

O jogo

O Manaus, que já tinha a vantagem de avançar até com um empate, abriu o placar ainda aos dois minutos de jogo. Wendel Nery recebeu pela esquerda e cruzou na cabeça de Rafael Ibiapino, que desviou para o fundo do gol.

Precisando da virada para se classificar, o São Raimundo respondeu aos 10 minutos, quando Lucas Cordeiro recebeu pela esquerda, experimentou de fora da área e Vinicius espalmou. Porém, no minuto seguinte, o Gavião do Norte foi fatal e ampliou a vantagem. Felipe Tiririca puxou contra-ataque pelo meio, rolou para Renanzinho, e o atacante passou para Adenilson, que finalizou de primeira para colocar o 2 a 0 no placar.

Mesmo com a vantagem, o Manaus seguia sendo mais perigoso. Aos 20, Renanzinho disparou pela esquerda, conseguiu o domínio e já sem ângulo mandou para o gol, mas Douglas fez a defesa. Dois minutos depois, Ibiapiano avançou pela direita e cruzou para Roney, que mesmo caindo, finalizou para o fundo do gol para encaminhar a classificação esmeraldina ainda na primeira etapa.

Já aos 36 minutos, o Tufão voltou a chegar com perigo. Wagner experimentou de fora da área e Vinicius fez a defesa. Aos 38, Kandem achou lindo passe para Léo Salgado, que na cara do gol, parou no goleiro Vinicius.

Renanzinho marcou dois gols na volta do intervalo e foi eleito o Caboco do Jogo. Foto: Deborah Melo/FAF

Após o intervalo, o Gavião seguiu fatal. Aos sete minutos, Ibiapino arrancou pela direita e cruzou na medida para Renanzinho completar de cabeça no canto de Douglas e transformar a vitória em goleada. Dois minutos depois, Renanzinho avançou pelo meio e chutou colocado, mas a bola foi na trave.

Aos 15, Gharib interceptou passe pela esquerda e deixou Renanzinho na boa para finalizar com capricho, fazer seu segundo na partida e colocar o 5 a 0 no placar.

Leia mais

Barezão: Cocote faz três, Alvorada goleia o Princesa e avança às semifinais do returno

Manauara elimina o Nacional FC e é o primeiro semifinalista do Barezão 2024

