Mais de 75 suspeitos de homicídio foram presos em Manaus no primeiro trimestre de 2024

No total foram 77 prisões no primeiro trimestre

Manaus (AM) – No primeiro trimestre de 2024, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), atuou fortemente nas investigações dos crimes de homicídios e deflagrou grandes operações que resultaram na prisão de 77 pessoas envolvidas em homicídios no Amazonas.

O delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, destaca que os números são positivos e isso demonstra o excelente trabalho desenvolvido pelas equipes da unidade policial.

“Nesse primeiro trimestre tivemos excelentes atuações e prisões. No total de 77 prisões em 90 dias de trabalho. Isso nos orgulha muito em razão de estarmos efetivamente contribuindo com a Segurança Pública da nossa cidade”, enfatizou a autoridade policial.

Principais casos

Durante a Operação Falcão Peregrino deflagrada no dia 9 de janeiro deste ano, policiais da DEHS com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC), prenderam José Mauro Moreira da Silva, 54; Allan Jordan Cordeiro da Silva, 26; e Mauro Josephem Cordeiro da Silva, 29, respectivamente pai e filhos, pelo homicídio de Jorge Adriano Lima Miranda, 36. O crime ocorreu no dia 30 de junho de 2023, em um bar localizado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Em 24 de janeiro, Washington Carlos da Silva Cunha, 23, conhecido como “Cabelinho” ou “Sequestro”, foi preso por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Hemerson da Silva Brito, 33, ocorridos no dia 12 de janeiro deste ano, na comunidade Raio de Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

No início de fevereiro, policiais da DEHS em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência do Amazonas (Seai) e Delegacia Fluvial (Deflu), prenderam três indivíduos envolvidos no crime de extorsão mediante a sequestro e roubo praticados contra uma gerente de rede de hotelaria, de 53 anos.

As Polícias Civil do Amazonas e Rio de Janeiro prenderam no dia 8 de fevereiro, Lúcio Geovany Lima de Matos, por envolvimento na morte de Beatriz Matos dos Santos, 26, conhecida como “Bianca Porcelana”. O crime ocorreu no dia 27 de julho de 2023, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Infrator foi preso em Resende (RJ).

Elzo Aquino Feleol, 34, foi preso no dia 20 de fevereiro por envolvimento no homicídio de Ivone Dantas Fernandes, 25, que foi morta com 14 tiros no dia 16 de dezembro de 2023, em frente a um bar na avenida Via Láctea, bairro Aleixo, zona centro-sul. Elzo é apontado como o condutor do veículo utilizado na ação criminosa.

Uma ação da Polícia Civil, coordenada pela DEHS, juntamente com a Polícia Militar, resultou na prisão, no dia 6 de março, de Pedro Lucas de Jesus Lima, 18, conhecido como “Lagartixa”, por envolvimento na morte de Cleison Nascimento Ferreira, 25. O crime ocorreu no dia 1° de outubro de 2023, em um condomínio no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

No dia 12 de março, o flanelinha Celso Augusto Carvalho Júnior, 24 anos, conhecido como “Vampirinho”, foi preso pelo homicídio qualificado do também flanelinha Roberto França Saraiva, 49, que foi atingido com vários golpes de faca no pescoço.

Também foi preso em 14 de março, o autor do feminicídio da cobradora de ônibus, Jeane Castro Soares, 38. A vítima foi morta por asfixia causada por sufocação no dia 3 de março, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Durante a Operação Venator, deflagrada no dia 20 de março, o militar do Exército Brasileiro (EB), Makson Oliveira da Costa, 21, foi preso pelas mortes de Angélica Oliveira Nascimento, 31, e Fabiane Mendes da Silva, 20. As vítimas eram garotas de programa e foram mortas asfixiadas.

A terceira fase da Operação Legisperitum realizada no dia 25 de março, prendeu Edney Fernandes Vieira, último envolvido na morte do advogado e servidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Erwin Rommel Godinho Rodrigues, 54, ocorrido em novembro de 2023, no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

