Pedro Nunes conquista primeiro lugar no Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo

Manaus (AM) – Pedro Nunes, atleta do lançamento de dardo, conquistou a medalha de ouro no Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias, realizado neste sábado (6), no Estádio Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista. O atleta, que é membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 e do Bolsa Esporte Estadual, alcançou a marca de 80.02m para garantir o lugar mais alto do pódio.

“Estamos inteiramente comprometidos em fornecer todo o suporte necessário para que nossos atletas, como Pedro, possam continuar superando desafios e trazendo conquistas para nosso Estado”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O amazonense, natural de Parintins (distante 369km de Manaus), alcançou a maior marca da noite em seu segundo lançamento, quando assumiu a liderança da competição e não foi mais ultrapassado. A prata ficou com Luiz Maurício, atleta que participou do Pan-Americano de Santiago 2023 com Pedro, e Arthur Monteiro Curvo ficou com o bronze.

“Foi meu melhor início de ano na carreira, venho treinando forte para ter o melhor desempenho possível na temporada. Essa competição soma pontos importantes para o Ranking Road to Paris 2024, específico para os Jogos Olímpicos, e a partir de agora teremos uma ideia do que precisaremos fazer para alcançar a vaga para as Olimpíadas de Paris”, falou Pedro Nunes.

A competição foi a primeira de Pedro Nunes em 2024, somando pontos no Ranking road To Paris Athletics em busca de uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O amazonense agora disputará o 3º Desafio Cbat/CPB, evento categoria E da World Athletics e que também vale pontos para as olimpíadas, no dia 28 de abril em São Paulo.

