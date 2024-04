Final do Campeonato Amazonense de 2024, entre Amazonas FC e Manaus FC, será no estádio do Sesi

Manaus (AM) – A final geral do Campeonato Amazonense 2024 já tem dia, hora e local definidos. Amazonas e Manaus disputam o troféu de campeão estadual no próximo domingo (14), às 17h, no estádio Roberto Simonsen, o Sesi. A grande decisão acontece em jogo único sem vantagem e em caso de empate, o título será decidido nos pênaltis. As definições sobre a partida foram divulgadas, nesta segunda-feira (8), pela Federação Amazonense de Futebol (FAF).

Até esta finalíssima, o Barezão 2024 teve 59 partidas realizadas e 157 gols marcados, o que aponta uma média de 2,66 gols por jogo. Finalista, o Manaus é dono do melhor ataque da competição com 26 gols marcados. Já o vice-campeão do segundo turno, o RPE Parintins é quem tem o posto de melhor defesa com apenas sete gols sofridos. Responsável por seis bolas na rede, o atacante do Gavião do Norte, Rafael Ibiapino, é o artilheiro do Estadual.

Os finalistas

Atual campeão, o Amazonas garantiu vaga na grande final ao conquistar o primeiro turno. Na ocasião, a Onça-pintada venceu o São Raimundo por 2 a 0 na decisão. No desempenho geral, a equipe aurinegra tem sete vitórias, três empates e três derrotas, em 13 partidas. Além disso, os comandados de Luizinho Vieira somam 23 gols marcados e 12 sofridos.

Por sua vez, o Manaus faturou o segundo turno depois de vencer o RPE Parintins por 1 a 0 na final. Em 13 jogos até aqui, o Gavião do Norte acumula oito vitórias, três empates e duas derrotas. Durante a competição, a defesa esmeraldina foi vazada em sete oportunidades.

A decisão não poderá ser na Arena da Amazônia por conta de um show que será realizado no local, no próximo sábado (13).

