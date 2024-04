Moradores de zona rural de Itacoatiara sofrem com falta de infraestrutura em estradas

Moradores denunciam que obras deveriam ser feitas no verão amazônico

Manaus (AM) — Abandono, descaso e lama. A vida dos moradores das zonas rurais de Itacoatiara é resumida a essas três palavras desde que a prefeitura do município tentou “maquiar” algumas estradas em pleno inverno amazônico. Revoltados, populares denunciaram ao Em Tempo a falta de preparo da secretaria de infraestrutura de Itacoatiara, que comprometeu ainda mais o trânsito no local, transformando os ramais em grandes lamaçais.

Segundo um morador, que não quis se identificar, o trabalho de reestruturação das estradas deveriam ser feitos durante o verão amazônico e não no período de inverno, onde as chuvas dificultam o andamento das obras asfálticas. As maiores dificuldades de infraestrutura estão nas comunidades Jacarezinho e Nossa Senhora da Penha.

“Estivemos um verão muito forte, a gente não teve essa estrutura do prefeito, secretário de infraestrutura; o vereador não toma a frente para ver a real situação que nós moradores da comunidade passamos, não só na nossa comunidade, mas nas outras. E assim, como vem tempo de reeleição, o que eles querem fazer, é fazer uma maquiagem no ramal com a mecânica, para dizer que está tudo bem, como eles falam, fazer a manutenção, só que está num período chuvoso, e foi um desastre total”, relatou o morador.

Comunitários sofrem com falta de trafegabilidade nos ramais de Itacoatiara Fotos: Arquivo Pessoal/ Divulgação

Para tentar evitar que a estrada ficasse intransitável, o denunciante procurou a prefeitura para alertar sobre o trabalho que estava sendo feito no período de chuva.

“Procurei a secretaria para ver se interrompia esse trabalho, porque daqui a um tempo, a nossa comunidade ia ficar intrafegável, é muito difícil o acesso, não só na nossa comunidade, mas com outras também. Uma pessoa assim, na sua consciência, não colocaria um maquinário desse em pleno início, final de inverno para fazer essa estrutura”, destacou.

Comunidades de Itacoatiara sofrem com falta de infraestrutura. pic.twitter.com/QP5PVhdfmA — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 10, 2024

Quem compartilha da insatisfação é outro morador do Ramal do Jacarezinho, que após ver a situação da estrada, convidou o prefeito Mário Abrahim para transitar pela via pública.

“Estava bom do prefeito vim passear aqui no Ramal do Jacarezinho, só para ele sentir o drama de como é andar aqui no tempo de chuva, se ele não quiser entrar, não tem problema. É só ele apreciar o ‘piscinão’ de Ramos na estrada”, disse o denunciante.

Ramal de Itacoatiara estão praticamente intrafegável Foto: Arquivo Pessoal/Divulgação

Devido à situação da obra, os moradores ainda correm riscos de sofrerem acidentes de trânsito ao transitarem pelas estradas.

“Tivemos um verão muito ruim e nada foi feito, a situação nas vicinais nesses períodos de chuva é muito ruim e preocupante, porque quem anda de moto, tem risco de cair, e carro pode ficar atolado. Nossa situação ficam ruim para nós comunitários, as vicinais são esquecidas”, finalizou o popular.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Itacoatiara, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

