Atleta amazonense, Maria de Fátima é convocada para etapa mundial de halterofilismo

Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo, é patrocinada pelo Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual

Manaus (AM) – Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo, foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para a equipe que representará o Brasil na Tbilisi 2024 Para Powerlifting World Cup, na Geórgia. A amazonense natural de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus) se apresentará no dia 15 de junho ao CPB.

A etapa da Copa do Mundo de Tbilisi será disputada entre os dias 20 e 26 de junho, sendo a última antes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. A competição vale pontos para o índice A, definido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), para os atletas que representarão o Brasil nas Paralimpíadas.

A paratleta, que é patrocinada pelo Governo do Amazonas, por meio do Bolsa Esporte Estadual e membro do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, teve como último resultado uma medalha de prata, conquistada no 13th Fazza Dubai Para Powerlifting World Cup. A amazonense garantiu o bronze no Parapan-Americano de Santiago e terminou o ano de 2023 na liderança do ranking nacional de halterofilismo na categoria até 67 kg.

Em busca de pontos para alcançar a classificação para os Jogos de Paris de 2024, Maria de Fátima se mostrou otimista para a competição.

“Vou para a competição com o objetivo de melhorar no ranking e trazer mais uma medalha para o nosso estado. Estou ansiosa, mas confiante ao mesmo tempo, estou no caminho para minha primeira Paralimpíada e preciso fazer bonito”, afirmou a atleta amazonense.

“A convocação da Maria demonstra a importância desses programas de apoio como investimentos vitais no esporte do nosso estado. O Governo do Amazonas tem o compromisso de apoiar nossos atletas, fornecendo os recursos e a infraestrutura de que precisam para competir em alto nível no cenário mundial”, disse o secretário de Estado de Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

*Com informações da assessoria

