Vila Olímpica de Manaus comemora 34 anos e celebra formação de atletas de nível internacional

Manaus (AM) – A Vila Olímpica de Manaus celebra 34 anos de fundação, nesta semana, sendo espaço de referência no esporte internacional, com a missão de formar atletas de alto rendimento, fomentar a prática desportiva e promover a qualidade de vida. Desde sua inauguração, o complexo esportivo se estabeleceu como um dos mais importantes centros de treinamento e competições do Brasil, oferecendo infraestrutura para diversas modalidades.

Inaugurada no dia 26 de março de 1990, com uma área de 202.775 metros quadrados, a Vila Olímpica é um grande marco na história esportiva do Estado, tornando-se base para treinos de atletas que alcançaram títulos internacionais.

Destacam-se Sandro Viana, bronze no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008; Eduardo Piccinini, nadador que conquistou três pratas nos Jogos Pan-Americanos de 1995, em Mar del Plata, na Argentina; além da ex-ginasta da Seleção Brasileira, Bianca Maia Mendonça, que estreou na ginástica aos seis anos e foi ouro no Pan de Guadalajara 2011.

Amazonense Sandro Viana conquistou medalha de bronze nos Jogos de Pequim. Foto: Cameron Spencer/Getty Images

Maurren Maggi, maior nome do atletismo feminino brasileiro, treinou na Vila Olímpica de Manaus antes de conquistar o ouro em Pequim 2008. Mantendo o legado nos esportes olímpicos, Pedro Nunes, do lançamento de dardo, é uma das grandes esperanças amazonense para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O atleta parintinense, que treina na pista de atletismo da Vila, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 e detém o recorde brasileiro com 83 metros 89 centímetros, conquistado no Grande Prêmio Brasil.

Pedro Nunes é atleta do lançamento de dardo. Foto: Divulgação/Sedel

“A Vila Olímpica, para mim, é muito importante. Eu morei cinco anos aqui nos alojamentos, foi quando eu dei os primeiros passos no esporte, quando eu vim de Parintins. Hoje, é o local que eu treino e me desenvolvo, trazendo bons resultados. Eu acho que essa importância, a estrutura, a pista, tudo ficou melhor para minhas conquistas”, exaltou Pedro Nunes.

Trabalhando desde 1996 no maior complexo esportivo do Amazonas, Ricardo Porto, se mostra muito feliz em trabalhar tantos anos na Vila. “Eu me sinto parte do estado do Amazonas mesmo, da história do esporte. Eu sou parte das engrenagens do Governo que levaram a formação de diversos atletas que temos aqui hoje. Então, eu me sinto grato”, disse.

A Vila Olímpica de Manaus conta com quadras para práticas de esportes coletivos e individuais; um centro de ginástica; um ginásio para a prática de tênis de mesa; uma sala para o treinamento de boxe; uma pista de atletismo, com arquibancada para um público de 1.500 pessoas; um kartódromo e uma piscina nos padrões olímpicos.

Pelci

O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), maior projeto socioesportivo do Brasil, tem seu maior núcleo na Vila Olímpica, com mais de 2 mil atletas. O programa tem sido o ponto de partida para muitos atletas que sonham em representar o Amazonas e o Brasil em modalidades como ginástica artística e rítmica, xadrez, tênis de mesa, judô, voleibol, atletismo, natação, Jiu-jitsu.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Vila Olímpica sedia 2ª etapa do Amazonense de Tênis de Mesa neste fim de semana

Piloto amazonense realiza preparação no kartódromo da Vila Olímpica em Manaus

Wilson Lima anuncia mil vagas para o polo do Pelci em Parintins