Especialista em RH indica perfil de liderança mais procurado pelas empresas

Manaus (AM) — Com o objetivo de conquistar cada vez melhores resultados, as empresas têm apostado nos profissionais que ocupam cargos de liderança. Agora, além da capacitação técnica, tornou-se um pré-requisito básico para o posto, as chamadas soft skills, as habilidades comportamentais, importantes para as organizações que desejam criar um ambiente de trabalho mais produtivo e saudável para seus colaboradores.

Segundo a psicóloga e mentora de líderes, Cintia Lima, as empresas buscam líderes com competências socioemocionais mais fortalecidas.

“Que tenha a capacidade de administrar conflitos, de lidar bem com as diferenças e de conseguir ter uma inteligência emocional para manter as coisas funcionando num ambiente de segurança psicológica”, avalia a especialista, palestrante na 3ª edição do Conexão RH, evento promovido recentemente pelo Centro de Ensino Literatus.

Com o tema “Liderança Empática: Conectando-se para Fortalecer Equipes”, Cintia reforçou a importância do papel do RH nesse processo de desenvolvimento e construção de elos mais fortes, inclusive para que os objetivos organizacionais, ou seja, a cultura empresarial se faça, para além do papel, na realidade do dia-a-dia dos colaboradores.

Na avaliação da especialista em RH, o Literatus é uma das empresas que tem atuado nessa linha. Ao estreitar os laços com as empresas, através do Conexão RH, possibilita que os profissionais formados pela instituição de ensino cheguem ao mercado de trabalho totalmente alinhado com as demandas.

“Entre os principais desafios do RH está o de encontrar líderes adaptados ao cenário atual, com o mercado em constante mudança e com equipes que possuem profissionais de diferentes gerações e realidades”, aponta Cintia.

Conexão RH

A presidente do Grupo Literatus, Elaine Saldanha, explica que o Conexão RH nasceu com a vontade da instituição de estreitar ainda mais os laços com as empresas parceiras dos programas de aprendizagem e agente integrador. Ao todo, o Literatus conta com a parceria de cerca de 200 empresas de segmentos de serviços, comércio e indústria.

“Temos sempre apostado em trazer temas de relevância para os gestores de RHs. Essa é uma oportunidade para fortalecer a nossa parceria com as empresas, reforçar a nossa expertise em capacitação profissional, além de ser uma oportunidade para oferecer um ambiente em que eles possam fazer um networking”, disse Elaine.

