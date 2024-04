Manaus (AM) – Um suspeito armado assaltou um comércio localizado no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com as imagens da câmera de segurança do estabelecimento, o homem entra no local e mostra a arma para as funcionárias. Logo em seguida, o suspeito retira o dinheiro do caixa e foge.

O assaltante ainda não foi identificado e não há informações sobre o seu paradeiro.

Vídeo: Divulgação

