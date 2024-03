Empresa vai criar linha de tinta exclusiva para o Boi Caprichoso

Manaus (AM) — O vice-presidente do Boi Caprichoso, Diego Mascarenhas, recebeu nesta terça-feira, 26, no galpão de alegorias, o representante na região Norte da multinacional Sherwin-Williams, David Freitas, nova patrocinadora do Festival de Parintins. A empresa vai criar uma linha de tintas exclusiva para o bumbá, destacando a peculiaridade e riqueza das obras artísticas azuladas.

O encontro marca o primeiro contato oficial do bumbá com uma das empresas mais conhecidas do mundo na área de fabricação de tintas. Em 2024, a Sherwin-Williams completa 80 anos no Brasil, dos seus 158 anos de fundação. Ela entra no pacote de incentivadores do festival e tem projetos específicos para atuar diretamente com o Boi Caprichoso.

Segundo Diego Mascarenhas, a linha de tintas exclusiva para o bumbá é voltada aos trabalhos artísticos de finalização das alegorias apresentadas no bumbódromo. Tons, luminosidade, fosforescência e demais aspectos são considerados para a criação do novo produto que vai atender as necessidades específicas dos artistas azulados.

“Os representantes estiveram aqui para conhecer um pouco da nossa realidade, nossa necessidade, os tipos de tintas que a gente usa, as cores, a paleta de cores, enfim, tudo isso para eles deixarem o portfólio deles à disposição do boi, inclusive com disponibilidade para criar exclusividades”, disse Mascarenhas.

Davi Freitas afirmou que a empresa está entusiasmada com a parceria e busca ganhar também maior visibilidade com a exposição da marca no maior Festival do norte do Brasil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caprichoso e Garantido dão ‘show’ nos ensaios dos Bumbás

Suframa: “Zona Franca de Portas Abertas” recebe alunos da Fundação Bradesco à Samsung