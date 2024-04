Primeiras coreografias das toadas 2024 do Caprichoso são aprovadas em espetáculo

O Boi Caprichoso promoveu um espetáculo de movimento, expressão corporal e energia na sexta-feira (6) de abril, com a apresentação das coreografias do álbum “Cultura: o Triunfo do Povo”, no Curral Zeca Xibelão. A iniciativa, liderada por membros do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) e da Troup Caprichoso, contou com a presença de uma comissão de jurados composta por conselheiros de arte, profissionais de dança e ex-itens como Waldir Santana, Inah Lopes, Izabel de Souza e Marlessandra Santana, nomes importantes na história do Caprichoso.

O pajé do Boi Caprichoso e renomado coreógrafo, Erick Beltrão, se mostrou empolgado com o resultado.

“Demos o pontapé inicial com as coreografias de 2024, apresentando-as ao Conselho de Arte e a alguns convidados especiais. A Nação Azul e Branca pode aguardar por coreografias espetaculares e acessíveis. Nas próximas semanas, revelaremos as demais coreografias e, em seguida, apresentaremos todas ao público no Curral Zeca Xibelão”, disse.

A audição das coreografias é de grande importância para o processo de desenvolvimento do Boi-Bumbá Caprichoso e do espetáculo azul e branco, como destaca o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome.

“Hoje, tivemos a oportunidade de apreciar doze coreografias em uma primeira mostra. Um momento crucial nesse processo criativo”, avaliou.

Fotos: Pedro Coelho

A ex-cunhã poranga do Boi Caprichoso, Marlessandra Santana, expressou sua admiração pelo evento.

“Foi um espetáculo deslumbrante, repleto de força e determinação com coreografias impecáveis. Estou muito feliz pelo convite e tenho grandes expectativas para o nosso boi, que é grandioso e vibrante. Uma verdadeira explosão de cores e emoções”, disse emocionada.

Este evento marca a primeira etapa das audições de coreografias de palco. A segunda e última audição está programada para o próximo sábado (13), prometendo mais uma exibição de talento e criatividade em preparação para as festividades de 2024. As coreografias também estarão disponíveis no canal do Boi Caprichoso, no YouTube.

