Manaus (AM) – Um homem, que ainda não foi identificado, foi morto a tiros na saída de uma academia localizada na avenida Sávio Belota, bairro Mutirão, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta sexta-feira (12).

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, um trio passou no local várias vezes antes de disparar contra a vítima. Após o crime, os suspeitos fugiram. Os familiares da vítima estiveram no local, mas não informaram a motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

