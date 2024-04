Atem vai premiar clientes, frentistas e gerentes de postos de combustíveis

Manaus (AM) – Os frentistas, chefes de pistas e gerentes de postos vão ser premiados, junto com os clientes, na nova campanha promocional da Atem Distribuidora. Com lançamento programado para o dia 18 de abril, a campanha “Combustível do Bem” vai distribuir prêmios para clientes dos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em todo o Brasil, a Distribuidora Atem possui mais de 350 postos bandeirados, responsáveis por levar o combustível de qualidade internacional do grupo amazonense. Na quinta-feira (11) e sexta-feira (12), profissionais participaram de workshops para integração e conhecimento das regras da nova campanha.

Em Manaus, o evento reuniu 270 funcionários de postos bandeirados. A abertura foi feita pelo Diretor Comercial da Distribuidora Atem, Alexandre Ferreira, e pela Diretora de Marketing, Comunicação e ASG do Grupo Atem, Paula Vieira.

“É como se fossem duas campanhas em uma só. Para a população, vão ser inúmeras vantagens. Para os trabalhadores, o frentista, chefe de pista e gerente dos postos, terão prêmios incríveis e, sobretudo, o reconhecimento, a valorização do papel e do trabalho deles no atendimento de excelência aos clientes”, frisou Paula Vieira.

A mecânica da Promoção Combustível do Bem foi apresentada pela Gerente de Comunicação e Marketing da Distribuidora Atem, Monique Lasmar. “O encontro foi uma oportunidade única para valorizar esses profissionais essenciais que estão na linha de frente com os nossos clientes”, afirmou Monique.

O Gerente de Projetos de Governança de TI do Grupo Atem, Eduardo Santos, destacou o funcionamento do sistema tecnológico de gestão de postos desenvolvido pela distribuidora, o Syncrodata. “A Atem tem investido em tecnologia e dado todo o suporte para que nossos parceiros otimizem as vendas”, comentou.

O frentista Jonatas Araújo, do autoposto José Romão, no bairro São José, Zona Leste de Manaus, destacou a importância do evento de integração.

“Fico muito feliz em participar porque esse evento chama os frentistas, ensina como funciona a campanha e o como o cliente pode usar o aplicativo do Poshcash. Isso melhora muito o meu trabalho de atendimento ao público, além da experiência do cliente em abastecer conosco”, disse.

“É muito bom fazer parte desse evento, e quero participar de outros também. Acredito muito nessa campanha porque ela é muito importante para os clientes, mas também para as entidades que fazem o bem”, disse a frentista Joelma de Lima, que trabalha em um posto no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus.

As reuniões presenciais ocorreram em Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Porto Velho (RO). Nas demais cidades, os funcionários dos postos bandeirados participaram online.

