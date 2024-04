3B goleia VF4-PB na estreia do Brasileirão Feminino A2

O 3B estreou com goleada no Campeonato Brasileiro Feminino A2. No estádio Ismael Benigno, a Colina, as Feras da Amazônia venceram o VF4-PB por 5 a 0 e somaram os primeiros três pontos na edição de 2024 da competição. Paulinha, Karla, Rock, Gabi e Rafa marcaram os gols do time amazonense.

O jogo

A partida começou com o 3B indo para cima e tomando o controle das ações. Aos 23, Paulinha finalizou de fora da área e encobriu a goleira Victoria, um golaço na Colina. Cinco minutos depois, Paulinha arriscou novamente de longe, mas dessa vez Victoria defendeu no reflexo e evitou o segundo gol da atacante das Feras da Amazônia.

O time amazonense marcava alto, sufocando a saída de bola das adversárias. Em uma dessas ocasiões, aos 42, Karla roubou a bola no campo ofensivo, avançou e tocou no contrapé de Victoria. Dois minutos depois, o 3B ampliou com Rock, após bela troca de passes, a atacante tocou na saída da arqueira da equipe paraibana.

No segundo tempo, o 3B continuou com mais posse de bola e controlou a partida. Aos 10, Nath Pitbull bateu de chapa de fora da área e Victoria caiu para espalmar. Nove minutos depois, Gabi, em linda cobrança de falta, fez o quarto das Feras.

A equipe do 3B estava faminta por gols e continuou atacando em busca de marcar mais vezes. Aos 23, Karla acertou o travessão em arremate de longa distância. Na reta final, aos 40 minutos, Paulinha fez fila pelo meio, tocou para Karla, que deixou Rafa na frente de Victoria para marcar o quinto e selar a goleada das Feras.

Próximo confronto

Na 2ª rodada, vai ter duelo amazonense na Colina. No sábado (20), às 15h, Recanto e 3B da Amazônia fazem a primeira partida entre equipes barés na temporada 2024.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Endrick e Gabriely possuem contrato de namoro; Veja as cláusulas

Atleta amazonense, Maria de Fátima é convocada para etapa mundial de halterofilismo