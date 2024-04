UFC anuncia retorno de McGregor contra Chandler para junho em Las Vegas

Depois de muitas idas e vindas, agora, não há mais como evitar. Conor McGregor, que não atua desde 2021, voltará a competir no octógono. No sábado (13), Dana White, na coletiva de imprensa pós-UFC 300, anunciou que o ex-campeão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg) enfrentará o rival Michael Chandler no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), na “Semana Internacional da Luta”. As informações são do site AgFight.

O aguardado e midiático combate entre ‘Notorious’ e Chandler será válido pelos meio-médios (77 kg) e, devido à popularidade de ambos, pode colocar o vencedor próximo de disputar o cinturão da categoria. Em sua última luta, McGregor perdeu para Dustin Poirier, sofreu uma grave lesão na perna e passou por cirurgia.

Enquanto se recuperava, o irlandês fez aparições em diversos eventos, atuou em um filme ao lado de Jake Gyllenhaal e chegou a reclamar que o UFC estava “prejudicando” seu retorno à ação. Agora, com tudo acertado entre as partes, McGregor, enfim, terá Chandler como oponente.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena e do peso-leve. Na modalidade desde 2008, ‘Notorious’ possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.

