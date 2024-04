Vendas de imóveis de alto padrão crescem e geram perspectivas positivas para 2024

Para 2024, as perspectivas são de mercado aquecido, com uma demanda sustentada na busca por mais qualidade de vida

Manaus (AM) — Indicadores da Associação Brasileira de Incorporadoras e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Abrainc/Fipe) apontam que imóveis de Médio e Alto Padrão (MAP) tiveram crescimento de 14% nas vendas em 2023, na comparação com o ano anterior. Para 2024, as perspectivas são de mercado aquecido, com uma demanda sustentada na busca por mais qualidade de vida.

De acordo com Sérgio Langer, especialista em marketing imobiliário de luxo, três elementos principais caracterizam esse tipo de imóvel: localização privilegiada, acabamentos sofisticados e exclusividade. Essas propriedades são projetadas para oferecer um estilo de vida luxuoso e confortável aos seus moradores, muitas vezes apresentando características como design arquitetônico diferenciado, tecnologia de ponta, áreas de lazer completas e segurança reforçada.

“Quando a gente fala em alto padrão, a gente fala, principalmente, em localização. Tem a questão dos acabamentos, materiais sempre de primeira. A vista é um diferencial e conta muito, e, principalmente, a exclusividade é um atributo inegociável de alto padrão”, explica.

O residencial Salvador 550, empreendimento da Construtora Engeco em construção no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, é um exemplo emblemático desse conceito em Manaus. A arquiteta Jória Guerreiro explica que cada detalhe do Salvador 550 foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma experiência de vida única.

Ao entrar no Salvador 550, os futuros moradores e visitantes serão recebidos por um ambiente acolhedor, com mobiliário assinado por renomados designers. A elegância atemporal das peças de Jader Almeida no lobby cria uma atmosfera de requinte. Os espaços externos, mobiliados pela Tidelli, oferecem ambientes de convívio que unem beleza e funcionalidade em áreas com piscina e áreas de socialização.

Para os entusiastas da saúde e bem-estar, o Salvador 550 conta com uma academia equipada com tecnologia de ponta da marca Tecnogym.

“Cada aspecto do empreendimento foi projetado para oferecer uma experiência de vida incomparável, onde conforto, elegância e bem-estar se encontram”, explica.

Salvador 550

O nome Salvador 550 é uma referência ao seu endereço, rua Salvador, 550, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Além da localização privilegiada, o prédio está sendo construído com diferenciais que oferecem exclusividade, estilo, comodidade e praticidade. Cada apartamento tem uma vista de 180 graus, e se tornam verdadeiros mirantes da cidade.

Com espaços comuns e privativos bem pensados, como piscina com deck molhado, varanda gourmet, academias e salas de massagem, o empreendimento se destaca como uma legítima opção de luxo na cidade.

Sobre a Engeco

É uma construtora e incorporadora que está há 40 anos no mercado imobiliário. Foi fundada por Maury Guerreiro e Porfírio Saldanha e tem se destacado por oferecer empreendimentos comerciais e residenciais de alto padrão e exclusivos.

