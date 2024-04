G4 Club implementa cultura do empreendedorismo no Amazonas

Manaus (AM) — Vivenciar desafios do dia a dia e alcançar resultados acima da média, a começar pela saúde, são apenas alguns dos direcionamentos apresentados pelo manual do G4 Club. Um grupo com sede em São Paulo e composto por homens e mulheres, empresários e empresárias de todo o País, que possui um faturamento de relevância significativa e que promove network e conhecimento continuado a empreendedores que almejam destaque nos negócios.

Em Manaus, o grupo é composto por quatro empresários de segmentos diferentes que propõem iniciativas que fomentam conexões, oportunidades e geração de negócios entre os membros por meio de imersões, lives, eventos e conteúdos diferenciados que possam gerar resultados na atuação como empreendedores.

Eles seguem as diretrizes dos três pilares propostos pelo G4 Educação, Gestão 4.0, sendo relacionamento; oportunidade de negócios e desenvolvimento. De acordo com o sócio e diretor de vendas do Grupo Pará Cabos, Rafael Amorim, o primeiro contato que ele teve com a proposta de agregar valor unindo negócios, conhecimento técnico e relacionamento foi quando decidiu participar em 2021 de uma imersão realizada pelo G4 Educação.

“A partir dali validei muitas ações da Pará Cabos que nos impulsionaram no crescimento como empresa. Com todos os dados e ferramentas ali apresentados conseguimos ampliar nosso negócio, pois falamos e aprendemos sobre marketing, vendas, processos, gerenciamento e outras poderosas ferramentas, importantes para o desenvolvimento de uma empresa”, aponta.

Embaixador do G4 Club no Amazonas, Tuca Tapajós é CEO do Grupo Cavalcanti Empresário Rodrigo Waughan, ingressou no Club, após participar de uma imersão do G4 Educação

Após a imersão, o diretor ingressou no G4 Club, onde mantém uma rede de relacionamento e networking de altíssimo nível.

“Poder conhecer e ter contato com pessoas com negócios de milhões e até bilhões e saber quais são as suas dores e, em muitos casos, serem praticamente as mesmas que você tem, sem dúvida, ajuda a nos manter conectados e atentos para pontos que podem melhorar e alavancar nossos negócios”, afirma o empresário, que participou no último final de semana na Praia do Forte (BA), do G4 Class11, evento que reuniu referências nacionais e internacionais em negócios.

G4 Club no Amazonas

O advogado-empresário, consultor de negócios, Sergio Vieira, o primeiro a receber o título de embaixador do G4 Club no Amazonas, reforça a máxima que diz: “Empreender é usar o tempo e suas melhores competências técnicas e comportamentais com autonomia para criar valor e assumir riscos, aceitando desafios”. E para isso, segundo ele, buscar qualificação e mentorias ajudam empreendedores a se destacarem nos negócios.

Sergio Vieira relembra que fez o curso “G4 Imersão e Mentoria” durante três dias de conteúdo intenso e logo após, ingressou no G4 Club. Segundo ele, algumas vantagens de se tornar um membro, entre outros pontos, é a participação de encontros com referências no empreendedorismo, bem como usufruir de oportunidades de lazer, network, além participar de imersões exclusivas.

“Os empreendedores também aprendem a lidar com suas rotinas e isso inclui a parte administrativa, a saúde mental e a física. O empreendedor começa a trabalhar pelas mudanças e resultados que deseja alcançar, incluindo, saúde, relacionamento, intelecto, trabalho e busca pela excelência”, explica Vieira, que participou recentemente da segunda edição do “Boston LeaderX” realizado no mês de março na Universidade de Harvard, em Massachusetts (EUA).

Rafael Amorim é sócio e diretor de vendas do Grupo Pará Cabos Sergio Vieira foi o primeiro a receber o título de embaixador do G4 Club no Amazonas

Presidente do Grupo Gérbera, corporação genuinamente amazonense multi-franqueada, multi-canal e multi-cidades presente em 46 municípios no Estado do Amazonas e trabalha com marcas como: “O Boticário”, “Quem Disse Berenice” e “Tô que tô”, o empresário Rodrigo Waughan de Lemos, ingressou no Club, assim como os demais membros residentes na capital amazonense, após participar de uma imersão do G4 Educação.

“O que serviu para ampliar meu leque de network e que trouxe uma melhoria na prestação de serviço com empresas que só conhecia até então por nome”, comenta.

Para ele, o formato do Club propõe um modelo diferenciado de se fazer networking, escalada de negócios, interação e aprendizado, fazendo com que líderes elevem empresas e negócios entregando ferramentas, técnicas em um conteúdo diferenciado e aplicável.

“Participamos recentemente de uma imersão na Bahia, na Praia do Forte, o G4 Class11 e o evento trouxe palestras excelentes em um ambiente muito confortável e enriquecedor face o network que abriu a possibilidade para novos negócios”, avalia Rodrigo.

Atual Embaixador do G4 Club no Amazonas, o CEO do Grupo Cavalcanti, Carlos Arthur Tapajós Cavalcanti (Tuca Tapajós), conheceu o G4 Club por meio de um evento promovido em Manaus pelo G4 Educação no mês de novembro de 2021. No mesmo período, o empresário embarcou para São Paulo, onde também participou do curso: “G4 Imersão & Mentoria”.

“Depois do curso iniciei o desafio de ingressar no G4 Club, onde estão os maiores CEOS e C-Levels de todo o Brasil. Atualmente temos quatro empresários de Manaus como membros e a entrada de novos nomes é aprovada pelo conselho interno do G4 Educação. E, hoje, posso dizer que estou muito feliz porque o networking, rede de relacionamentos e negócios é muito grande. E não vi nada parecido”, observa Tuca Tapajós.

Segundo o empresário, as técnicas e ferramentas, aprendizado sobre gestão e os encontros foram importantes no crescimento do grupo empresarial que comanda, já que em janeiro de 2022, a empresa passou a atender 21 estados do país. Logo após a realização da mentoria e treinamento aplicada dentro do G4, em novembro de 2021. Ainda de acordo com o CEO do grupo Cavalcanti, o G4 Club, além de ser um forte aliado como fonte de mentorias e conhecimento, é também muito relacionamento.

“Ele não é só para a pessoa do Ceo, ele é para todo time da empresa e, digo ainda mais, no meu caso, ele impactou a minha família. Hoje, meu filho de 19 anos está morando em São Paulo e foi o primeiro amazonense a cursar empreendedorismo na faculdade Link School of Business, fundada por um grande empreendedor, o empresário Alvaro Schocair”, conclui.

*Com informações da assessoria

